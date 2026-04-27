Ihr Kennenlernen: Sally Özcan verrät Details über Beziehung

Sally Özcan (37) gibt ihren Fans jetzt noch tiefere Einblicke in ihr neues Liebesglück: In der Show "Das große SWR3 Grillen" mit Johann Lafer (68) plauderte die Unternehmerin am Samstag über ihren Partner und die Anfänge ihrer Beziehung. Kennengelernt habe sie ihn vor knapp zwei Jahren auf einem Kindergeburtstag gemeinsamer Freunde. Dabei habe es eine besondere Konstellation gegeben. "Ich war die einzige Single-Frau und er der einzige Single-Mann", erzählt Sally. Aus dem zufälligen Treffen wurde ein Flirt, der ihr anfangs gar nicht als solcher bewusst war. Erst als er sie nach ihrer Nummer fragte, habe sie gemerkt, dass da mehr sein könnte. Was ihr besonders gut gefiel. "Er kannte mich halt gar nicht. Er konnte mit mir gar nichts anfangen", erinnert sie sich lachend.

Weil sie fürchtete, als bekannte Persönlichkeit erkannt zu werden, schlug Sally für erste Dates eher ungewöhnliche Orte vor: "Hey, wir können doch das nächste Mal in Frankreich daten. Also, Hauptsache weit weg, damit mich keiner kennt." Für sie war es gerade das Besondere, dass ihr Freund nichts mit der Welt der sozialen Medien zu tun hat. "Er ist ein Mensch, der halt gar nicht aus der Social-Media-Welt kommt und mich nicht kannte, und das war für mich einfach so schön", schwärmt sie. Auf die Frage, woher ihr Partner stammt, verrät die Youtuberin: "Der kommt aus Heidelberg, hat aber auch einen türkischen Papa. Also tatsächlich auch ein bisschen türkische Kultur mit dabei." Türkisch spreche er allerdings nicht.

Schon seit Längerem ist bekannt, dass Sally wieder in einer festen Beziehung ist und dass ihr Partner ganz bewusst das Rampenlicht meidet. Für die zweifache Mutter steht vor allem das familiäre Miteinander im Mittelpunkt – besonders wichtig ist ihr ein harmonisches Verhältnis zwischen ihrem Partner und ihren Kindern. Vor drei Monaten machte Sally in einem YouTube-Video deutlich, wie ernst es ihr mit der Beziehung ist. "Mir war wichtig, dass er meine Mädels kennenlernt", sagte sie. Sie habe lange überlegt, ob und wann sie ihren Partner in ihr Familienleben holt. "Mir war wichtig, dass das passt", so die Unternehmerin. Zwar habe er selbst keine Kinder, doch für sie sei er "der liebevollste Mensch", den sie kenne.

Anzeige Anzeige

Instagram / sallyswelt Sally Özcan aka Sallys Welt mit ihrem Partner, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / sallyswelt Johann Lafer und Sally Özcan bei "Das große SWR3 Grillen"

Anzeige Anzeige

Instagram / sallyswelt Sally Özcan im Juni 2025

Anzeige