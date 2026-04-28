"Bockig": Frank Grillo sagte letzten Marvel-Auftritt ab

Frank Grillo hatte für seinen Auftritt in "Avengers: Endgame" zunächst keine Lust, vor die Marvel-Kameras zurückzukehren. Der Schauspieler, der im MCU die Rolle des Brock Rumlow alias Crossbones spielte, lehnte das Angebot des Studios sogar gleich zweimal ab. Wie er im Empire Magazin verriet, war er frustriert darüber, dass seine Figur im Marvel Cinematic Universe kaum zum Einsatz kam – obwohl er nach eigenen Angaben einen Vertrag für sieben Filme unterschrieben hatte. "Ich war ein Arschloch, ich war ein bisschen bockig", gestand Frank rückblickend ein. Letztlich brauchte es die Überzeugungsarbeit seines Sohnes, um ihn doch noch zur Teilnahme zu bewegen.

"Es sollte viel mehr Crossbones geben. Ich war der eine Charakter, der, finde ich, in viel mehr [MCU-Filmen] sein sollte und diese anderen dummen Charaktere sind immer noch da", erklärte der Schauspieler seine damalige Verärgerung. In einem Podcast hatte Frank bereits früher enthüllt, dass Marvel ihn anrief und um seine Rückkehr für eine Woche bat – doch er lehnte ab und legte auf. Beim Rückruf wiederholte er seine Absage. Sein Sohn überzeugte ihn schließlich mit den Worten: "Das wird der größte Film der Welt sein" – und er sollte recht behalten. Am Set erlebte Frank dann das zehnjährige MCU-Jubiläum und die Anwesenheit von Stan Lee (†95), was ihm seine Einstellung bewusst machte: "Ich stand da und dachte: 'Was bin ich für ein Arschloch!'"

Frank hatte sein MCU-Debüt in "The Return of the First Avenger" gegeben, bevor er in "The First Avenger: Civil War" einen kurzen Auftritt zu Beginn des Films hatte, bei dem seine Figur bereits starb. Neben diesem frühen Aus hatte er lediglich noch seinen "Endgame"-Auftritt, bei dem er während eines Zeitreisetrips zur Schlacht von New York aus "Marvel's The Avengers" zu sehen war. Dort sorgte seine Begegnung mit Captain America für einen der schönsten Witze des Films – die legendäre Fahrstuhl-Szene mit Chris Evans (44).

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Getty Images Frank Grillo bei der Premiere von "John Wick: Chapter 4" im TCL Chinese Theatre in Hollywood

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Der Cast von "Avengers: Endgame"

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Getty Images Stan Lee, August 2017

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