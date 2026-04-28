Gibt es Pläne? Estelle und Leon sprechen über ihre Hochzeit

Estelle Stephani und Leon sind seit Kurzem offiziell verlobt – und das Glück der beiden scheint grenzenlos. Im Interview mit Promiflash gewähren die Frischverlobten jetzt erste Einblicke hinter die Kulissen ihrer Verlobung und verraten, wie es nach dem großen Moment für sie weitergeht. Zwar schmieden die beiden bereits konkrete Hochzeitspläne, wollen diese aber noch nicht verraten. "Wir haben konkrete Vorstellungen, die bleiben aber erst mal geheim. Mit der Planung wollen wir ganz bald starten und Estelle wird euch natürlich bestmöglich bei allem auf Instagram mitnehmen", erklärt das Paar.

Statt sofort in Stress zu verfallen, lassen sie die Gefühle nach dem Antrag erst einmal sacken und genießen ihr Verlobungshoch. "Wir sind überwältigt von den Emotionen, die nach einer Verlobung hochkommen. Wir hätten niemals gedacht, dass diese Zeit so intensiv ist. Es fühlt sich an wie ein Traum und wir können die Zukunft nicht abwarten", schwärmen Estelle und Leon gegenüber Promiflash. Nach dem Antrag zögerten sie keine Sekunde, die freudige Botschaft mit ihren Liebsten zu teilen: "Alle haben sich mit uns gefreut und einige Tränchen vergossen."

Für Estelle ging damit ein langgehegter Wunsch in Erfüllung – allerdings kam der Moment am Ende doch überraschender, als sie gedacht hätte. "Ich habe mir [den Antrag] gewünscht, bis zwei Stunden vor dem Antrag habe ich aber nicht konkret damit gerechnet. Ich war mir sicher, ich würde etwas von seiner Planung mitbekommen", gesteht die Influencerin gegenüber Promiflash. Bekannt geworden sind die beiden als Traumpaar der dritten Staffel von Are You The One?. Ihre Verlobung machten Estelle und Leon mit einem romantischen Clip auf TikTok öffentlich, der sie bei Sonnenuntergang am Strand zeigt.

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Instagram / estelle.stephani Estelle Stephani und Leon, Dezember 2025

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Instagram / estelle.stephani Estelle Stephani und Leon, April 2026

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TikTok / estellestephani Leon und Estelle, frühere AYTO-Teilnehmer