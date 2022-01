Leon ist bei Are You The One? offenbar ganz schön gefragt! Seit Wochen ist der Student in der Flirtshow auf der Suche nach seinem Perfect Match – dabei rückte der Single-Boy bei zwei Kandidatinnen besonders in den Fokus: Estelle Stephanie und Jessica Hnatyk. Beiden kam der Hottie auch schon körperlich näher. Doch wie fühlt es sich für Leon eigentlich an, gleich von zwei Frauen umgarnt zu werden?

"Es ist schön, dass beide Frauen Interesse an mir haben, aber das macht es mir leider nicht einfacher", gab der Womanizer im Interview mit Promiflash offen und ehrlich zu. Doch für welche der beiden Damen schlägt Leons Herz denn mittlerweile mehr? "Für Estelle fange ich an, Gefühle aufzubauen, die in eine ernste Richtung gehen könnten, während es bei Jessica eher ein Flirt ist und wir uns fürs Spiel kennenlernen", erklärte der Single-Boy seine Achterbahn der Gefühle.

Auf die Frage, ob denn überhaupt noch eine andere Frau aus der TV-Villa infrage kommen könnte, verneinte Leon allerdings prompt. Sein Grund dafür klingt simpel: "Nur Jessica und Estelle, da es bei beiden auf unterschiedliche Art und Weisen gevibed hat." In dieser Hinsicht wolle Fitness-Fan auf sein erstes Bauchgefühl vertrauen.

Alle Infos zur dritten Staffel “Are You The One?” ab dem 14. Dezember bei RTL+.

RTL / Markus Hertrich Estelle, "Are You the One?"-Kandidatin

RTL Jessica, "Are You the One?"-Kandidatin

Instagram / leon21i Leon, "Are You The One?"-Kandidat

