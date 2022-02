Was für erfreuliche Neuigkeiten! Obwohl sich Leon und Estelle Stephani in der diesjährigen Staffel von Are You the One? zueinander hingezogen fühlten, lief es nie besonders rund zwischen den beiden. Auf der Suche nach seinem Perfect Match hatte der Student vor allem ein Auge auf Kandidatin Jessica geworfen. Außerdem machte er deutlich, dass er die Blondine außerhalb der TV-Villa ohnehin nicht an seiner Seite sehe. Nun jedoch die große Kehrtwende: Leon und Estelle sind ein Paar und ziehen sogar schon bald zusammen!

"Ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt sagen kann, dass wir glücklich zusammen sind", verkündete Estelle in der Wiedersehensfolge des Kuppelformats. Und das, obwohl die beiden nicht als Perfect Match aus der Show gegangen sind. "Er hat mir eine ganz andere Seite von sich gezeigt und ich bin sehr froh, dass ich diese Seite von ihm kennenlernen durfte", antwortete Estelle auf die Fragen der sichtlich irritierten Moderatorin Sophia Thomalla (32). Sie erklärte weiter, dass die beiden nach der Show viel Zeit miteinander verbracht hätten. Für eine gemeinsame Zukunft geht das frischgebackene Pärchen sogar noch einen Schritt weiter!

"Wir haben einen Mietvertrag zusammen unterschrieben und ziehen auch bald zusammen", fügte die Beauty hinzu. Leon meldete sich ebenfalls zu Wort und bestätigte, dass man sich außerhalb der beliebten Reality-Villa noch einmal anders kennengelernt habe. "Ich bin glücklich und ich denke, Estelle ist auch glücklich", schloss der Frauenschwarm ab.

Alle Infos zur dritten Staffel “Are You The One?” ab dem 14. Dezember bei RTL+.

Instagram / estelle.stephani Estelle, "Are You The One?"-Kandidatin

Instagram / leon21i Leon, Kandidat bei "Are You The One?"

Instagram / estelle.stephani Estelle, Reality-TV-Bekanntheit

