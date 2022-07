"Are You The One?"-Leon und Estelle feiern ihr Einjähriges

Es ist ein weiterer Meilenstein in ihrer Beziehung! Bei Are You The One? lernten sich Leon und Estelle kennen. Auch wenn es ziemlich viele Höhen und Tiefen in ihrer Anfangsphase gegeben hat, fanden sie schlussendlich zusammen. Nach den Dreharbeiten zog er sogar zu seiner Freundin nach Berlin. Die Turteltauben scheinen total glücklich miteinander zu sein: Mittlerweile sind Estelle und Leon auch schon ein Jahr zusammen!

In ihrer Instagram-Story teilte die Blondine ein Bild eines Blumenstraußes. Viele rote Rosen zusammengebunden als Bouquet stehen auf Estelles Tisch – dazu schrieb sie: "365 Tage wir." Leon und seine Liebste haben am 13. Juli also ihren Jahrestag! Auch er postete das Pic in seiner Story und versah es mit einem roten Herz-Emoji.

Immer wieder zeigen die zwei ihren Followern, wie verliebt sie doch sind. So reisten sie an Estelles Geburtstag gemeinsam nach Paris und verbrachten ein paar romantische Tage in der Stadt der Liebe. Aber auch an Leons Ehrentag überraschte seine Freundin ihn mit einem Trip nach Portugal.

Instagram / estelle.stephani "Are You The One?"-Stars Estelle und Leon feiern Einjähriges

Instagram / estelle.stephani Estelle, "Are You The One?"-Kandidatin

Instagram / estelle.stephani Estelle und Leon, "Are You The One?"-Stars

