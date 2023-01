Ex-“Are You The One?”-Stars können Sasa-Drama nachvollziehen

Sasa zeigt sich bei Are You The One? unentschlossen. In der aktuellen Staffel kann sich der Berliner nicht zwischen zwei Frauen entscheiden. Dem ehemaligen Teilnehmer Leon ist es 2021 genauso ergangen. Erst nach der Show hatte er sich dann für Estelle Stephanie entschieden – die beiden sind bis heute noch ein Paar. "Ich kann es auf jeden Fall verstehen […]. Leute, die das Ganze von außerhalb betrachten, können halt nicht verstehen, wie es in der Villa ist, wenn man 24/7 mit allen Personen konfrontiert wird", erklärte Leon nun Promiflash.

