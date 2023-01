"Are You The One?"-Drama um Sasa: Ex-Stars verstehen es

Bei Are You The One? dreht sich alles um Sasa und seine zwei Liebsten. Obwohl die Singles eigentlich nur ein Perfect Match finden sollen, scheint es bei dem Berliner gleich zweimal Klick gemacht zu haben. Vanessa und Carina haben ihm den Kopf verdreht. Wirklich entscheiden kann sich der Nachwuchs-Reality-TV-Star bisher nicht. Für die ehemaligen Teilnehmer der Datingshow Estelle Stephani und Leon, die inzwischen ein Paar sind, ist das aber nachvollziehbar.

Die Beauty erklärte im Interview mit Promiflash auch, warum. "Du bist halt in einer Blase drin. Man lernt sich einfach viel intensiver kennen. Ich glaube, dass man einfach sagen kann, Bindungen entstehen schneller und vielleicht kann man sich auch einfach deswegen nicht ganz so gut entscheiden." Es sei allerdings ganz lustig und unterhaltsam, dass er sich nicht entscheiden könne, fügte Estelle hinzu. "Leute, die von außerhalb das Ganze betrachten, können halt nicht verstehen, wie es in der Villa ist, wirklich 24/7 mit allen Personen konfrontiert zu sein. Deswegen, ich verstehe ihn", ergänzte Leon schließlich.

Die beiden befanden sich nämlich in einer ähnlichen Situation. Neben Estelle, hatte auch noch Jessica Hnatyk Interesse an dem damaligen Single-Boy. "Ich finde, dass es mich persönlich ein bisschen an unsere Dreieckskonstellation erinnert. Haben auch sehr viele Freundinnen von mir gesagt. Wer genau welche Rolle einnimmt, weiß ich nicht, aber Leon ist auf jeden Fall Sasa", erklärte Estelle mit einem Schmunzeln.

Anzeige

RTL / Markus Hertrich "Are You The One"-Kandidat Sasa

Anzeige

Instagram / estelle.stephani "Are You The One?"-Stars Leon und Estelle

Anzeige

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, "Are You The One?"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de