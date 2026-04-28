Estelle Stephani verrät: Ahnte sie etwas von Leons Antrag?

Estelle Stephani und Leon schweben derzeit auf Wolke sieben: Das Reality-TV-Traumpaar hat sich kürzlich verlobt! Im Promiflash-Interview sprechen die beiden nun erstmals ausführlich darüber, wie der Heiratsantrag ablief und welche Gefühle sie in den Stunden davor begleitet haben. Estelle verrät, dass sie insgeheim schon länger auf diesen besonderen Moment gehofft hatte: Bereits im letzten gemeinsamen Urlaub habe sie sich innerlich darauf eingestellt – und auch dieses Jahr vorsorglich ein weißes Kleid eingepackt. "Eine konkrete Vorahnung hatte ich erst zwei Stunden vorher, als Leon mein Outfit für den Abend rausgesucht hat und es das besagte Kleid wurde. Ich war von einer Sekunde zur anderen super nervös und konnte mir auf dem Weg zur Location gar nicht mehr das Lächeln verkneifen", schwärmt sie.

Doch nicht nur die Influencerin hatte an diesem Abend nervöse Schmetterlinge im Bauch – auch Leon war über Monate hinweg voller Anspannung. Wie er im Interview verrät, zog sich die Planung des Antrags über mehrere Monate und verlief alles andere als reibungslos. "Die Planung hat einige Monate in Anspruch genommen und war mit vielen kleinen Hürden verbunden. Ich wusste, Estelle wünscht sich einen magischen Moment, und diesen wollte ich bestmöglich kreieren. Am Ende war der Antrag perfekt – sie hat 'Ja' gesagt", erklärt der ehemalige Are You The One?-Kandidat gegenüber Promiflash. Estelle stimmt dem voll und ganz zu und schwärmt: "Der Antrag war absolut perfekt und wie ich ihn mir immer gewünscht habe!"

Ihre Verlobung machten Estelle und Leon erst vor Kurzem auch öffentlich. Auf TikTok teilten die beiden einen romantischen Clip vom Strand: Leon geht bei Sonnenuntergang vor Estelle auf die Knie, danach feiern sie den Moment zu zweit und präsentieren den funkelnden Ring. Dazu schrieb Estelle: "Herz ist voll, Hand ist schwer. Offiziell eine verlobte Maus und wifey to be." Untermalt wurde das Video vom Song "Young and Beautiful" von Lana Del Rey (40). In den Kommentaren hagelte es Glückwünsche. Eine Userin schwärmte: "Paare, die nicht in jede Show gehen und ihre Liebe beweisen müssen, sondern sich im Privaten lieben, sind die tollsten, freue mich so für euch."

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Instagram / estelle.stephani Estelle Stephani und Leon, April 2026

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Instagram / estelle.stephani Estelle Stephani, Influencerin

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TikTok / estellestephani Leon und Estelle, frühere AYTO-Teilnehmer