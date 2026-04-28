Hochzeit mit 24: Kajol fühlte sich nicht auf Ehe vorbereitet

Kajol (51) hat offen zugegeben, dass sie sich nach ihrer Hochzeit mit Ajay Devgn nicht auf die Ehe vorbereitet fühlte. Die Schauspielerin war damals gerade einmal 24 Jahre alt, als sie den Schritt vor den Traualtar wagte. "Ich wusste wirklich nicht, was ich tat. Ich war erst 24 Jahre alt, als wir heirateten, also war ich wirklich jung. Und ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte, wer ich sein sollte, was ich machen sollte, was ich werden sollte, ich wusste nicht einmal, wie ich über all diese Dinge sprechen sollte", erklärte sie in einem Interview mit Nayandeep Rakshit laut Indian Express. Besonders die traditionellen Erwartungen an die Familiendynamik bereiteten ihr anfangs Unbehagen.

Die Bollywood-Darstellerin erzählte von ihren anfänglichen Schwierigkeiten mit kulturellen Konventionen. "Ich werde meine Schwiegermutter 'Mummy' nennen müssen? Warum? Aber ich habe bereits eine Mutter", habe sie sich damals gefragt. Doch Kajol lobte ihre Schwiegermutter für deren unterstützende Haltung. Diese habe nie darauf bestanden, dass sie sie als "Mummy" ansprechen müsse, nur weil sie nun die Schwiegertochter sei. "Sie sagte, wenn es passiert, wird es von selbst passieren, und es passierte", berichtete die Schauspielerin. Später wurde ihre Schwiegermutter auch ihre größte Unterstützerin, als Kajol nach der Geburt ihrer Tochter Nysa wieder arbeiten wollte. "Wenn du arbeiten willst, dann solltest du definitiv arbeiten", habe ihre Schwiegermutter ihr damals gesagt.

Kajol und Ajay lernten sich während ihrer gemeinsamen Karriere in der indischen Filmindustrie kennen und heirateten im Jahr 1999. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder und gilt als eines der beständigsten Paare in Bollywood. Die Schauspielerin hatte ihre Karriere zeitweise zurückgestellt, um sich um ihre Familie zu kümmern, kehrte aber später erfolgreich zur Schauspielerei zurück. Ajay ist ebenfalls als Schauspieler und Filmemacher tätig und hat in zahlreichen erfolgreichen Produktionen mitgewirkt. Die beiden haben in mehreren Filmen zusammen gespielt und gelten als eines der beliebtesten Leinwandpaare der indischen Filmindustrie.

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Getty Images Ajay Devgn und Kajol

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Getty Images Ajay Devgan und Kajol bei einer Presseveranstaltung in Neu-Delhi, 8. September 2006

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Getty Images Kajol und Nysa Devgan feiern Sindoor Khela am letzten Tag von Durga Puja in Mumbai, Oktober 2025