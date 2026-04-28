Lindsey Vonn am Flughafen im Rollstuhl gesichtet

Mehrere Wochen nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d'Ampezzo ist Lindsey Vonn (41) noch immer auf Gehhilfen angewiesen. Neue Fotos, die unter anderem die Zeitung New York Post veröffentlichte, zeigen die Skilegende am Flughafen von Los Angeles – sitzend in einem Rollstuhl. Ein Flughafenmitarbeiter schiebt die Amerikanerin durch das belebte Terminal, auf ihrem Schoß liegen ihre Krücken, die sie griffbereit in den Händen hält. Trotz allem wirkt Lindsey entspannt und lacht zwischendurch, auch wenn man ihr die Anstrengung ansieht.

Beim Sturz im Februar hatte sich Lindsey eine schwere Knie- und Unterschenkelverletzung zugezogen. Gegenüber dem Magazin People beschrieb sie das Ausmaß selbst: "Ich hatte eine komplexe Tibiafraktur, auch den Schienbeinkopf. Alles war zertrümmert." Zeitweise stand sogar eine Amputation des Beines im Raum. Die körperliche Verletzung ist dabei nicht das Einzige, womit die Sportlerin zu kämpfen hat. Auch psychisch hat der Unfall Spuren hinterlassen. "Es ging definitiv auf und ab", sagte sie im Interview über ihre Depressionen. "Im letzten Monat ist es mir deutlich besser gegangen, aber natürlich gab es auch sehr tiefe Tiefpunkte. Ich hasse es, von anderen abhängig zu sein, und war in dieser Zeit so gut wie komplett auf Hilfe angewiesen. Es war eine große Herausforderung, zweieinhalb Wochen alleine im Krankenhaus zu sein."

Aufgeben kommt für Lindsey trotzdem nicht infrage. Bereits 25 Tage nach ihrem Sturz trainierte sie wieder mit Gewichten und Übungen für Bauch, Rücken und Schultern – den Rollstuhl stets in Reichweite. Die vollständige Knochenheilung wird noch rund ein Jahr in Anspruch nehmen. Eine weitere Operation ist für den Herbst geplant, zuvor möchte Lindsey jedoch einen Urlaub am Meer machen. Nach der Operation will sie nach eigenen Angaben definitiv wieder Ski fahren – ob auf der Rennstrecke oder nicht, lässt sie offen.

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Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn, Februar 2026

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Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn im Gym