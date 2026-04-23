Lindsey Vonn plant Urlaub und Erholung vor letzter Operation

Nach monatelangem Kampf mit Schmerzen und Operationen schöpft Lindsey Vonn (41) wieder Hoffnung – und schmiedet bereits konkrete Urlaubspläne. Gegenüber People verriet die Ski-Legende jetzt, dass sie endlich einen Urlaub am Meer plant. "Das Flugticket ist jedenfalls schon gebucht. Ich brauche einen guten Sommer und möchte mich von allem, was passiert ist, erholen", plauderte die Olympiasiegerin aus. Die vergangenen Monate waren für Lindsey besonders hart: Sie hatte sich beim Sturz bei den Olympischen Winterspielen 2026 das linke Bein gebrochen und seitdem eine Behandlung nach der anderen durchgehalten.

Doch ein ruhiger Urlaub am Pool ist für Lindsey nichts: "Ich werde tauchen gehen. Und ein Freund möchte mir Kitesurfen beibringen. Ich bin ein Abenteuerfreak", erklärte sie lachend. Außerdem will sie ihre Physiotherapieübungen auch im Urlaub beibehalten, denn im Herbst steht bereits die sechste und hoffentlich letzte Operation an. Neben der Genesung engagiert sich die Sportlerin aktuell auch für die Gesundheitsinitiative "Antibodies for Any Body" des Unternehmens Invivyd. Dabei geht es darum, Menschen zu erklären, was Antikörper im Körper leisten und wie sie vor Krankheitserregern und Giftstoffen schützen. "Gesundheit war für mich immer unglaublich wichtig, nicht nur wegen dieser Verletzung", betont sie.

Auf das Skifahren will Lindsey langfristig nicht verzichten. "Ob auf der Rennstrecke oder nicht – ich werde definitiv wieder auf die Ski steigen", erklärte sie mit einem Lachen. Möglicherweise steht sogar noch ein anderes Geschwindigkeitserlebnis auf dem Programm: "Vielleicht finde ich auch ein schnelles Auto und eine Rennstrecke irgendwo." Nur eine Mutprobe bleibt außen vor – Fallschirmspringen. Bungee-Jumping hat die Athletin zwar bereits ausprobiert, aber Skydiving sei "nur für den Notfall" reserviert, wie sie schmunzelnd erklärt.

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Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn, Sportlerin

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Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn

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Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn, Februar 2026