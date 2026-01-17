Abschluss: Königin Letizia schützt Tochter Leonor vor Medien

Königin Letizia (53) zieht die Reißleine: Kurz bevor Prinzessin Leonor (20) ihre militärische Ausbildung abschließt, hat die spanische Königin in der Zarzuela einen überraschenden Kurswechsel durchgesetzt. Die zukünftige Thronerbin, die in den vergangenen Monaten vor allem in der Akademie von Zaragoza sehr präsent war, soll in dieser entscheidenden Abschlussphase weitgehend aus der Öffentlichkeit verschwinden, so Monarquía Confidencial. Medienauftritte, Fototermine und spontane Bilder aus der Kaserne werden nun bewusst stark eingeschränkt, berichten spanische Royal-Insider. Statt Blitzlicht und Kameras sollen für Leonor nun Prüfungen, letzte Manöver und der geregelte Alltag an der Akademie im Vordergrund stehen.

Hinter dem strikten Schutzschild steht offenbar ein klares Ziel: Leonor soll ihre Ausbildung wie eine ganz normale Schülerin zu Ende bringen, ohne permanent das Gefühl zu haben, beobachtet zu werden. In Kreisen des Königshauses heißt es, nach Monaten voller Reportagen und Fotostrecken gebe es genug Bilder der Prinzessin in Uniform. Nun habe der Schutz der Privatsphäre Vorrang vor dem öffentlichen Auftritt. Die Reduzierung der Termine soll verhindern, dass das Finale ihrer militärischen Laufbahn zu einem dauerhaften Medienereignis wird. Gleichzeitig will die Zarzuela so auch das langfristige Image der Krone im Blick behalten: Die "Leonormania" habe zwar Nähe zur jungen Generation geschaffen, doch zu viel Dauerpräsenz gilt im Palast inzwischen als Risiko.

Für Kenner des spanischen Königshauses kommt der Schritt dennoch nicht völlig überraschend. Letizia gilt seit Jahren als strenge Hüterin des Privatlebens ihrer Töchter und achtet darauf, Öffentlichkeit und Familie klar zu trennen. In Interviews wurde immer wieder betont, wie wichtig ihr ein "möglichst normales" Aufwachsen der Mädchen ist – trotz Palast, Pflichtterminen und künftiger Krone. Leonor wird in ihrem Umfeld als diszipliniert und ehrgeizig beschrieben, mit einem engen Verhältnis zu ihrer Mutter, die sie bei wichtigen Etappen oft still im Hintergrund begleitet. Dass Letizia nun in einer so sensiblen Phase noch einmal besonders eng an der Seite ihrer älteren Tochter steht, fügt sich für Beobachter in das Bild einer Mutter, der der Schutz ihrer Familie mindestens genauso wichtig ist wie die repräsentative Rolle im Rampenlicht.

Getty Images Prinzessin Leonor von Spanien und ihre Mutter Königin Letizia im August 2023

MC Boti / ActionPress Prinzessin Leonor bei der Verleihung des königlichen Verdienstkreuzes, Juli 2025

Getty Images Königin Letizia, Prinzessin Sofia, Prinzessin Leonor und König Felipe von Spanien