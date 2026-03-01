Thronfolgerin Prinzessin Leonor wird mit Goldmedaille geehrt

Prinzessin Leonor (20) von Spanien erhält eine bedeutende Auszeichnung: Die Thronfolgerin wird laut Dana Press offiziell mit der Goldmedaille der Region Murcia geehrt, der höchsten Auszeichnung des Regionalparlaments. Die Ehrung würdigt ihre Verdienste um die institutionelle Vertretung der Krone sowie ihr vorbildliches Verhalten, ihr Engagement im öffentlichen Dienst, ihren Einsatz für die Einheit und Vielfalt Spaniens und ihre institutionelle Verbundenheit mit der Region Murcia. Die Präsidentin der Regionalversammlung von Murcia erklärte: "Ein feierlicher Ausdruck der Wertschätzung, des Respekts und der Zuneigung, die diese Versammlung als legitime Vertretung des Volkes von Murcia jenen entgegenbringen möchte, die beispielhafte Werte für unsere Gesellschaft verkörpern."

Die Auszeichnung würdigt Leonor als Symbol für die Kontinuität der Krone und das Bekenntnis zur parlamentarischen Demokratie, zum friedlichen Zusammenleben und zur Einheit Spaniens. Die Präsidentin hob zudem Leonors "umsichtiges und zugleich entschlossenes Auftreten in der Öffentlichkeit, ihre sorgfältige akademische und institutionelle Vorbereitung sowie ihre jüngste Zusage zum Militärdienst als zukünftiges Staatsoberhaupt" hervor. Diese Eigenschaften würden ein Bild der Erneuerung, des Engagements und der Hoffnung vermitteln.

Parallel zur Auszeichnung setzt Leonor ihre militärische Ausbildung an der Luft- und Raumfahrtakademie von San Javier fort, die sie seit dem 1. September 2025 absolviert. Das Akademiemuseum hat ihr dort bereits einen eigenen Bereich eingerichtet. Ausgestellt sind unter anderem das Königliche Dekret zur Ernennung zur Offiziersanwärterin, ein Bild in Leutnantsuniform und Lehrpläne. Nach Abschluss der Ausbildung im Sommer 2026 soll der Raum um eine Gedenktafel ergänzt werden, die an ihren ersten Alleinflug in der PC-21 Pilatus am 18. Dezember 2025 erinnert.

MC Boti / ActionPress Prinzessin Leonor bei der Verleihung des königlichen Verdienstkreuzes, Juli 2025

Imago König Felipe VI., Königin Letizia und Prinzessin Leonor bei der Pascua Militar im Königspalast in Madrid

Getty Images Prinzessin Leonor, König Felipe, Königin Letizia und Prinzessin Sofía