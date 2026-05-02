So anspruchsvoll wird Prinzessin Leonors Studentenleben

Prinzessin Leonor (20) steht ein echtes Studentenleben bevor – und das wird alles andere als ein royaler Spaziergang. Ab Herbst 2026 studiert die spanische Thronfolgerin Politikwissenschaften an der Universidad Carlos III in Getafe, einem modernen Campus nur wenige Kilometer vom Zarzuela-Palast entfernt. Wie Dana Press berichtet, wartet ein straffer Stundenplan auf die 20-Jährige: Von neun bis vierzehn Uhr reihen sich Vorlesungen und Seminare aneinander, in Fächern wie Soziologie, Weltpolitik, Rechtstheorie, angewandter Statistik und Forschungsmethodik. Viele dieser Module werden zum Teil oder sogar vollständig auf Englisch angeboten.

Gleichzeitig bietet das Studentenleben auch seine ganz eigenen, unbeschwerten Seiten – wöchentliche Partys inklusive. Die Kurse sind mit rund 30 Studierenden pro Seminar vergleichsweise klein gehalten, was das Knüpfen von Bekanntschaften erleichtern dürfte. Ein Zimmer im Studentenwohnheim wird Leonor aus Sicherheitsgründen aber wohl nicht beziehen, auch öffentliche Verkehrsmittel stehen für sie voraussichtlich nicht auf dem Plan. Die Studiengebühren hingegen sind geradezu bescheiden: Das gesamte vierjährige Studium kostet laut Dana Press zwischen 5.000 und 6.000 Euro.

Dass die spanische Thronfolgerin für ihre Ausbildung im eigenen Land bleibt, ist dabei eine bewusste Entscheidung. Ihre Eltern, König Felipe (58) und Königin Letizia (53), absolvierten ebenfalls ihr Studium an staatlichen Universitäten in Madrid – er Rechtswissenschaften an der Autonomen Universität, sie Journalismus an der Complutense Universität. Für ihr Studium an der Carlos III bewarb sich Leonor mit ihrem International Baccalaureate, das sie 2023 am UWC Atlantic College in Wales erworben hatte. Sie durchlief dabei ein besonders anspruchsvolles Frühzulassungsverfahren für begabte internationale Bewerber und musste neben ihren Zeugnissen auch ein Motivationsschreiben einreichen.

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Getty Images Prinzessin Leonor im Januar 2024

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Imago Bei der Pascua Militar 2026: Prinzessin Leonor salutiert im Königspalast von Madrid

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Imago Königin Letizia, König Felipe VI., Kronprinzessin Leonor, Prinzessin Sofía und Großmutter Sophia,