Prinzessin Leonor ehrt Messi mit historischem Sportpreis

Fußballstar Lionel Messi (38) wird im Herbst mit dem "Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026" ausgezeichnet – und die Ehre, ihm den Preis zu überreichen, kommt Prinzessin Leonor (20) zu. Die Verleihung findet im Oktober in der spanischen Stadt Oviedo statt. Neben Leonor wird auch Infantin Sofia bei der Zeremonie anwesend sein. Die Stiftung Princesa de Asturias hatte die Jury aus 27 internationalen Kandidaturen wählen lassen – und die Wahl fiel einstimmig auf den argentinischen Ausnahmekicker. Der Jury-Vorsitz lag bei der vielfach ausgezeichneten Sportlerin Teresa Perales.

Neben der ikonischen Skulptur, die von Joan Miró entworfen wurde, erhält Lionel außerdem ein Diplom, das Abzeichen der Stiftung sowie ein Preisgeld von 50.000 Euro. Die Auszeichnung würdigt nicht nur seine beeindruckende sportliche Karriere, sondern auch sein soziales Engagement. So ist der Fußballer seit 2010 UNICEF-Botschafter und engagiert sich über seine eigene Stiftung, die Fundacion Leo Messi, für Kinder in Not – mit besonderem Fokus auf den Zugang zu Gesundheit und Bildung. Die Jury betonte, dass Messi ein Vorbild an Konstanz, Bescheidenheit und Teamgeist sei, wie Monarquía Confidencial berichtet.

Lionel gilt als der erfolgreichste Fußballer der Geschichte: Mit 47 Titeln im Gepäck und acht Ballon-d'Or-Auszeichnungen hat er Maßstäbe gesetzt, die kaum zu übertreffen sind. Aufgewachsen in Rosario, Argentinien, wechselte er mit nur 13 Jahren nach Barcelona, wo er in der berühmten Nachwuchsakademie La Masia ausgebildet wurde. Mit der argentinischen Nationalmannschaft krönte er seine Karriere schließlich mit dem WM-Titel 2022 in Katar sowie zwei Copa-América-Triumphen. Heute spielt der dreifache Vater für Inter Miami in der US-amerikanischen Major League Soccer. Dass ihm nun Leonor, die 2005 geborene Thronfolgerin Spaniens, den Preis überreichen wird, verleiht der Zeremonie einen ganz besonderen Rahmen.

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Imago Prinzessin Leonor bei der Verleihung der Princess of Asturias Awards 2024 im Teatro Campoamor in Oviedo

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Getty Images Lionel Messi im Juli 2024

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Getty Images Lionel Messi, Fußballer