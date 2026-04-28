Neue Show "Schäm dich Reich!" mit Wolter-Zwillingen startet

ProSieben stockt sein Programm wieder auf. Mit "Schäm dich Reich!" kommt eine Datingshow der anderen Art. Wie das Presseportal berichtet, präsentieren die Zwillinge Dennis und Benni Wolter das Format und haben einiges vor – denn die beiden treiben Singles beim Date an ihre Schamgrenze. Die Teilnehmer, Lockvögel genannt, werden auf Dates geschickt. Dabei haben sie einen Knopf im Ohr und bekommen Anweisungen. Beispielsweise müssen sie Kellner anmotzen oder die Speisekarte vorsingen. Alles, damit das Date richtig peinlich wird. Um das Ganze etwas spannender zu machen, dürfen die Lockvögel natürlich nicht auffliegen, sonst ist das Spiel vorbei. Um die große Liebe geht es bei den Dates nicht: Halten die Teilnehmer den Spaß aufrecht, bis Dennis und Benni auflösen, bekommen sie 4000 Euro.

Prominente Unterstützung gibt es auch noch. Unter anderem hat das Moderatoren-Duo Stars wie Mark Forster (43), SelfieSandra (26) und Annette Frier (52) mit eingespannt. Diese können bei den Dates auftauchen und die Situation noch peinlicher machen. Dennis und Benni finden das Konzept großartig. "Erst blamieren, dann abkassieren: Wer schon einmal sehen wollte, wie ein erstes Date besser nicht laufen sollte, darf diese Dating-Gameshow nicht verpassen", kündigen sie ihre Sendung in einer Pressemitteilung an. Zu sehen ist "Schäm dich Reich!" ab Mittwoch, den 29. April um 23:15 Uhr auf ProSieben oder jederzeit kostenlos auf Joyn.

Für Dennis und Benni ist "Schäm dich Reich!" die nächste große Show nach ihrem Kultformat "World Wide Wohnzimmer". Die Sendung war eine der bekanntesten Webshows in der deutschen YouTube-Blase. Produziert wurde das Ganze von Funk, aber 2025 trennten die Zwillinge sich von dem Content-Netzwerk und wechselten zu Joyn. 2026 müssen Fans aber Abschied nehmen: Das "World Wide Wohnzimmer" wird es so nicht mehr geben. Nachdem Benni und Dennis im August 2025 erst in eine Pause gegangen waren, werden ihre Kanäle jetzt in "Wolterzwillinge" umbenannt. In einem Statement bei Instagram erklärten die Geschwister: "Im August 2025 haben wir 'World Wide Wohnzimmer' nach zehn Jahren in die Vitrine gestellt, um als Produzenten und Persönlichkeiten den nächsten Schritt zu machen. Ihr wisst, wie wichtig uns das war."

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Joyn/Felix Görgens Dennis und Benni Wolter in ihrer neuen Show "Schäm dich Reich!"

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Getty Images Dennis Wolter und Benjamin Wolter beim Deutschen Fernsehpreis 2023

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Joyn / Felix Görgens Benni und Dennis Wolter von "World Wide Wohnzimmer"

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