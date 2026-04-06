Dieser Promi sichert sich die Moderation des WSMDS-Finales

Andrea Petković hat sich in der vorletzten Folge von Wer stiehlt mir die Show? die Moderation für das Staffelfinale gesichert. Die ehemalige Tennisspielerin setzte sich im Finale klar gegen Joko Winterscheidt (47) durch, nachdem sie zuvor schon Runde für Runde überzeugen konnte. Die Episode startete allerdings chaotisch: Der 47-Jährige hatte sich in der vorherigen Folge die Moderation zurückerobert, glänzte aber zunächst mit Abwesenheit. Stattdessen meldete er sich per Headset aus dem Auto und behauptete, zu spät dran zu sein. Während die Promigäste Nico Santos (33), Andrea und Till Reiners irritiert an ihren Pulten standen, begann das erste Spiel ohne Moderator. Eine Zuschauerin aus dem Publikum durfte die Wildcard-Gewinnerin Josephine aus Freiburg vorstellen. Erst mitten im Spiel betrat Joko das Studio – mit Snacks von der Tankstelle, deren Sinn sich weder den Stars noch dem Publikum erschloss.

Im Verlauf der Show brillierte Andrea als Filmexpertin und sammelte stetig Punkte. Beim Musikspiel "Wrong-Wrong-Song" dominierte zunächst Sänger Nico, doch beim Film-Quiz holte die Sportlerin auf. Wildcard-Kandidatin Josephine schied nach einem Verzocken in der ersten Runde aus. Als besonderer Überraschungsgast tauchte Klaas Heufer-Umlauf (42) auf, der Teil eines Rätselspiels war, bei dem die Kandidaten erraten mussten, wer Experte für die Lindenstraße ist. Nach dem Spiel "Der Dark Knight weiss es" führte Andrea deutlich. Nico und Till lagen gleichauf und mussten ins Stechen – das der "Rooftop"-Interpret verlor und damit seine letzte Chance auf die Moderation in dieser Staffel verspielte.

Im Halbfinale "Sortierchen" setzte sich Andrea gegen Till durch, der in dieser Staffel zuvor stark performt hatte. Damit zog die 38-Jährige zum zweiten Mal in der elften Staffel ins Finale ein – bereits in der Auftaktfolge hatte sie es geschafft. Diesmal nutzte sie ihre Chance jedoch und besiegte Joko deutlich. Während die elfte Staffel am 8. März noch mit starken Quoten startete, verzeichnete die Show laut DWDL zuletzt jedoch einen Zuschauerschwund auf 0,82 Millionen Zuschauer.

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Joyn/Florida TV/Julian Mathieu Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?", 2026

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Joyn/Florida TV Joko Winterscheidt; Nico Santos; Andrea Petkovic und Till Reiners

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Imago Sänger Nico Santos bei der Einslive Krone in Bielefeld, 04.12.2025