Joko & Klaas duellieren sich mit den deutschen Handballern

Für Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) steht nun schon bald eine ganz besondere TV-Challenge an: Statt wie gewohnt gegen ihren Haussender ProSieben anzutreten, müssen sich die beiden Moderatoren diesmal gegen die deutsche Handball-Nationalmannschaft behaupten. Wie Moviepilot berichtet, laden ProSieben und der Deutsche Handball-Bund dafür nach München ein. Geplant ist wohl, dass das Spektakel noch vor dem Start der Handball-WM am 13. Januar ausgestrahlt wird.

Details zum genauen Ablauf oder zum Sendetermin wurden bislang allerdings noch nicht bekannt gegeben. Hintergrund der Aktion ist laut Moviepilot eine langfristige Partnerschaft zwischen ProSieben und dem DHB: Der Sender sicherte sich die Übertragungsrechte an den Handball-Weltmeisterschaften 2027 und 2031 und plant, sein Programm künftig noch stärker rund um den Handballsport auszubauen. Henrik Pabst, Chief Content Officer bei ProSiebenSat.1, hob das Duell mit Joko und Klaas als besonderes Highlight dieser Strategie hervor. Zudem zeigte sich auch DHB-Vorstandsvorsitzender Mark Schober überzeugt: "Dies wird unserer Sportart helfen, weitere Spielerpersönlichkeiten zu entwickeln und mehr Relevanz in jüngeren Zielgruppen zu gewinnen."

Joko und Klaas gelten bei ProSieben längst als Quoten-Garanten, wenn es darum geht, außergewöhnliche TV-Ideen umzusetzen. Immer wieder nutzen die beiden Entertainer ihre Formate für spektakuläre Aktionen – mal humorvoll, mal mit ernstem Hintergrund. Zuletzt sorgten sie mit ihrer Ukraine-Dokumentation "dontlookaway" für Gänsehaut, die in den sozialen Medien große Unterstützung erhielt. Wie sich das Duo nun jedoch gegen die Nationalspieler im Handball schlagen wird, bleibt abzuwarten.

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Getty Images Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, Mai 2024

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Getty Images Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt, Entertainer

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IMAGO / Sven Simon Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt, Entertainer