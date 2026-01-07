Detlef Soost und Kate geben intimen Einblick in ihre Krise

Detlef Soost (55) und Kate Hall (42) sprechen offen über die tiefste Krise ihrer Ehe – und darüber, warum sie heute bewusst getrennt wohnen. Am 3. Januar 2025, nach einem langen Spaziergang in Berlin, bat Detlef seine Frau, auszuziehen. Das erzählt die Sängerin der Zeitung Bild: "Wir haben einen langen Spaziergang gemacht, viel geredet, und danach hat mich Detlef gebeten, auszuziehen." Kate zog zunächst zu ihrer Schwester, bis sie eine eigene Wohnung fand. Trotz der Trennung traten die beiden wenig später gemeinsam bei Schlag den Star an – und gewannen gegen Eko Fresh (42) und dessen Frau Sarah Bora. Während die Öffentlichkeit kaum etwas bemerkte, begann für das Promi-Paar privat eine Phase des Umbruchs, in der sie auch die Bedürfnisse ihrer Tochter Ayana im Blick behielten.

Detlef beschreibt den Auslöser der Krise als schleichenden Verlust von Nähe im täglichen Miteinander: "Ich glaube, dass sich unser romantisches Wir im Alltag verloren hat", sagte der Choreograf im Interview. Beruf und Beziehung waren eng verflochten, die Gespräche drehten sich zu Hause oft weiter um den Job. Der Abstand brachte Bewegung: Detlef etablierte neue Routinen, ging täglich zum Sport, meditierte und nahm alte Freundschaften wieder auf. Kate erzählt, wie hart die ersten Wochen waren und wie viel Kraft der Bruch kostete. Aus dem Abstand wurde eine neue Struktur: zwei Wohnungen, kein geteilter Alltag, dafür bewusst gewählte gemeinsame Zeit. "Das Geheimnis unseres Erfolges ist, dass wir den langweiligen Alltag miteinander aussparen", so Detlef. Sie treffen sich für besondere Momente – Zirkus, schick essen, schöne Abende – und akzeptieren, dass manche Nächte getrennt besser sind. Bei der Arbeit an ihrem sechsmonatigen Onlineprogramm "NOW – Achtsam Abnehmen" für die Plattform Greator, das am 15. Januar startet, fanden sie über die gemeinsame Energie auch ihre Gefühle wieder. "Diese Freundschaft ist die Basis unserer Beziehung", sagte Detlef, und betonte die neue Ehrlichkeit in ihren Gesprächen.

Detlef und Kate sind seit fast 17 Jahren ein Paar, davon knapp 13 Jahre verheiratet. In der Vergangenheit haben sie immer wieder betont, wie wichtig gegenseitiges Verständnis und Kommunikation für ihre Beziehung sind. Heute haben sie einen Weg gefunden, ihren Alltag harmonisch zu gestalten, indem sie weiterhin getrennt wohnen und sich bewusst für gemeinsame, schöne Erlebnisse Zeit nehmen. Diese neue Dynamik scheint für die beiden zu funktionieren und ist das Ergebnis harter emotionaler Arbeit, die sie in ihre Partnerschaft investiert haben.

ActionPress / Hein Hartmann / Future Image Detlef D! Soost und Kate Hall im Juli 2024

Instagram / katehallofficial Kate Hall und Detlef D! Soost

Instagram / katehallofficial Kate Hall und Detlef D! Soost, TV-Stars