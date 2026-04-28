Wegen Mord an Rivalin Klaudiaglam angeklagt: Wer ist Rielle?

Seit dem Tod der Influencerin Klaudia Zakrzewska richtet sich die Aufmerksamkeit vieler Menschen auch auf die Frau, die wegen Mordes an ihr angeklagt ist: Gabrielle Carrington, online bekannt als Rielle. Die 29-Jährige soll in den frühen Morgenstunden des 19. April in London mit einem schwarzen Mercedes in eine Gruppe von Fußgängern gefahren sein – darunter Klaudia, die an ihren schweren Verletzungen starb. Zuvor hatte sie Andeutungen in einem TikTok-Video gemacht, nach denen viele mutmaßten, dass sie Klaudia absichtlich angefahren hat. Doch woher kennt man Rielle eigentlich? Gabrielle erlangte erstmals als Teenager Bekanntheit, als sie 2013 bei der britischen Castingshow The X Factor in die Live-Finals einzog. Als Mitglied der Girlgroup Miss Dynamix hatte sie damals die Jury, darunter Take That-Sänger Gary Barlow (55), überzeugt. Die Staffel gewann letztlich Sam Bailey (48).

In den Jahren nach "The X Factor" baute Gabrielle eine Karriere als Social-Media-Influencerin auf. Unter dem Namen Rielleuk hat sie auf Instagram inzwischen rund 362.000 Follower. Bei ihrem Gerichtstermin am Westminster Magistrates' Court erschien sie in einem grauen Oberteil mit langen, geflochtenen Haaren und machte beim Verlassen des Saals eine Herzgeste in Richtung ihrer Unterstützer, die in großer Zahl auf der Zuschauertribüne erschienen waren. Die Staatsanwaltschaft warf ihr neben dem Vorwurf des versuchten Mordes auch gefährliches Fahren sowie Fahren unter Alkoholeinfluss vor. Laut Anklage hatte Gabrielle zum Zeitpunkt der Kontrolle 61 Mikrogramm Alkohol pro 100 Milliliter Atemluft – der gesetzliche Grenzwert in England liegt bei 35 Mikrogramm. Die Influencerin wurde bis zu ihrer nächsten Anhörung am Old Bailey am 19. Mai in Untersuchungshaft genommen. Die Anklage wurde nach Klaudias Tod mittlerweile auf Mord angepasst.

Laut Aussagen der Staatsanwaltschaft vor Gericht sollen Gabrielle und Klaudia sich gekannt haben. Es habe einen "anhaltenden Streit" zwischen den beiden Influencerinnen gegeben. Der Abend endete in einem Handgemenge vor dem Club, an dem mehrere Personen beteiligt waren. Sicherheitspersonal versuchte laut Medienberichten einzugreifen, woraufhin Gabrielle wieder in ihr Fahrzeug stieg und losfuhr. Klaudia, die noch Stunden zuvor Videos aus dem Nachtclub gepostet hatte, wurde dabei unter das Auto gezogen und schwer verletzt. Sie überlebte den Vorfall nicht. Ihre Mutter hatte noch während Klaudias Kampf ums Leben auf einer Spendenseite geschrieben: "Meine Tochter liegt im Koma und kämpft verzweifelt um ihr Leben. Das ist die schlimmste Zeit, die unsere Familie je durchgemacht hat."

Anzeige Anzeige

Instagram / rielleuk Influencerin Rielle

Anzeige Anzeige

Instagram / rielleuk Rielle, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / Klaudiaglam Klaudia Zakrzewska alias Klaudiaglam

Viele Unterstützer für Rielle im Gerichtssaal – wie findet ihr das? Befremdlich, das sendet ein falsches Signal an die Hinterbliebenen. Verständlich: Unschuldsvermutung gilt, Freunde dürfen Halt geben. Ergebnis anzeigen