Klaudiaglam von Rielle totgefahren: War ein Mann der Grund?

Nachdem der Tod der Influencerin Klaudia Zakrzewska, bekannt als Klaudiaglam, öffentlich wurde, überschlagen sich die Spekulationen in den sozialen Netzwerken: Was genau hat den fatalen Streit vor dem Londoner Nachtclub Inca in Soho ausgelöst? Die 32-jährige Klaudia war in den frühen Morgenstunden des 19. April auf der Argyll Street von einem Auto erfasst worden und erlag sechs Tage später, am 25. April, ihren schweren Verletzungen. Hinter dem Steuer soll ihre Rivalin Gabriella Carrington, auch bekannt als Rielle, gesessen haben. Die 29-Jährige steht nun unter Mordverdacht und ist bereits vor Gericht erschienen. Laut dem Manchester Evening News soll die Staatsanwaltschaft CCTV-Aufnahmen vorgelegt haben, die zeigen, wie Gabriella in ihr Auto steigt und dieses gezielt auf Klaudia zufährt. Das Opfer wurde dabei zwischen das Fahrzeug und einen Fahrradständer geschleudert.

Im Netz kursieren unterdessen verschiedene Theorien über das Motiv des Streits. Besonders viral ging ein Gerücht, wonach ein Mann namens Twin S – ein bekannter UK-Drill-Rapper mit MOBO-Nominierung – der Auslöser des Streits gewesen sein soll. Klaudias enge Freundin Lala widersprach dieser Version jedoch ausdrücklich: Kein Mann sei in den Konflikt involviert gewesen. Laut ihr habe sich zwischen den beiden Influencerinnen schon länger Spannung aufgebaut. Die Ermittler haben bislang kein offizielles Motiv bestätigt und bitten die Öffentlichkeit, auf weitere Spekulationen zu verzichten. Leitende Ermittlerin Detective Chief Inspector Alison Foxwell appellierte zudem, keine schockierenden Videoaufnahmen zu teilen: "Die Verbreitung solchen Materials könnte unsere laufenden Ermittlungen untergraben und zukünftige Gerichtsverfahren beeinflussen."

Klaudia hatte sich in der Beauty- und Lifestyle-Community eine treue Fangemeinde aufgebaut. Mit über 275.000 Followerinnen und Followern auf Instagram war sie unter anderem als Brand Ambassador für das Modelabel Fashion Nova aktiv und hatte zuletzt auch im TV eine Rolle – sie war in der zweiten Staffel der Show "Price of Perfection" zu sehen. Ihren letzten Instagram-Post veröffentlichte sie am 6. April, zwei Wochen vor dem Vorfall: ein Video von sich in einer Hotellobby mit dem Kommentar "Lebe in meiner eigenen Bubble." Seitdem wurden ihre Kanäle von Fans und Freunden mit Kondolenzbekundungen überflutet.

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Collage: Instagram / rielleuk, Instagram / klaudiaglam Influencerinnen Rielle und Klaudiaglam, Collage

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Instagram / klaudiaglam Influencerin Klaudia Zakrzewska, bekannt als Klaudiaglam

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Instagram / rielleuk Rielle, UK-Influencerin

Gerücht um Rapper Twin S als Auslöser – wie findet ihr solche Spekulationen? Schaden nur – ich warte lieber auf offizielle Infos. Kann helfen, solange klar als unbestätigt gekennzeichnet. Ergebnis anzeigen