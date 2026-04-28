Addison Raes Vater Monty Lopez wegen Drogenbesitz verhaftet

Neuer Ärger für Monty Lopez: Der Vater von TikTok-Star Addison Rae sitzt in Louisiana im Gefängnis. Wie TMZ unter Berufung auf Behördenunterlagen meldet, wurde Monty am 28. April festgenommen und wegen eines Verbrechens angeklagt – Besitz von Marihuana mit der Absicht, die Droge zu verkaufen oder zu verbreiten. Auf dem veröffentlichten Polizeifoto trägt der Social-Media-Bekannte ein knallorangefarbenes Hemd und blickt ernst in die Kamera. Der Vorfall ereignete sich nur wenige Tage, nachdem bereits mehrere Streifenwagen zu seinem Haus ausgerückt waren.

Ein Sprecher der Polizei von Lafayette erklärte gegenüber TMZ, die Beamten seien zunächst wegen einer Beschwerde zur psychischen Gesundheit zu Montys Anwesen gerufen worden. Aus diesem Einsatz habe sich dann eine strafrechtliche Untersuchung entwickelt, die letztlich in der aktuellen Festnahme mündete. Bereits zuvor war bekannt geworden, dass die Polizei am 23. April mit mehreren Fahrzeugen vor dem Haus des Influencers vorfuhr, nachdem ein Notruf eingegangen war. Nun zeigt der Blick in die Haftunterlagen, dass der Einsatz offenbar größere Konsequenzen hatte: Monty wurde offiziell registriert und sitzt dem Bericht zufolge derzeit in Haft.

Für Monty ist es nicht die erste Begegnung mit der Justiz. Im Juli 2025 wurde er in einem völlig separaten Vorfall verhaftet: Staatsanwälte warfen ihm vor, an einem öffentlichen Ort oder einem für die Öffentlichkeit zugänglichen Ort seine Genitalien entblößt zu haben. Er plädierte damals laut TMZ auf "nicht schuldig". Seine Tochter Addison gehört zu den bekanntesten TikTok-Persönlichkeiten weltweit, ist inzwischen auch als Sängerin aktiv und trat Mitte April auf dem Coachella-Festival auf.

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Instagram / montylopez Monty Lopez

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Instagram / montylopez Monty Lopez und seine Tochter Addison

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Instagram / montylopez Monty Lopez, Vater von Addison Rae

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