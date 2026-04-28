Windpocken-Eklat: Elyse Knowles zeigt Tochter ohne Kleidung

Elyse Knowles (33) sorgt für eine Welle der Empörung. In ihrer Instagram-Story postete sie Fotos ihrer 16 Monate alten Tochter Java – unbekleidet und mit Windpocken übersät. Dazu schrieb das australische Model: "Heilige Sche*ße, es war ein Monat, der mit Windpocken für dieses Mädchen endete. Das ist noch eine der guten Stellen an ihrem Körper. Ihre Intimstellen sind vollständig bedeckt." Ein weiteres Bild zeigte Javas Rücken, auf dem die Bläschen deutlich zu erkennen waren. Elyse ergänzte dazu: "Hat zwei Nächte nicht geschlafen. Zu gereizt, armes Kleines. Fünf-Minuten-Schläfchen, bevor sie aufwacht." Während sie in ihrer Story vom Gesundheitschaos zu Hause erzählte, sammelten sich im Netz entsetzte Kommentare – besonders unter einem aktuellen Foto in ihrem Feed und auf Plattformen wie Reddit.

Im selben Post berichtete die Reality-Bekanntheit, wie krank die ganze Familie in den vergangenen Wochen gewesen sei: "Die Familie hatte zweimal die Grippe, dreimal Windpocken, einmal eine Nasennebenhöhlenentzündung. Wir sind bereit, endlich wieder gesund zu sein." Außerdem lobte sie ihren Verlobten Josh Barker dafür, "sie alle durchgebracht" zu haben, und ergänzte: "Das ist der Moment, wo es nützlich wäre, in der Nähe der Familie zu leben." Die Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten. Auf Instagram schrieb ein Nutzer: "Wie kannst du es wagen, dein nacktes Kind so in deiner Story zu posten! Du solltest sie schützen und nicht so bloßstellen." Auch auf Reddit hagelte es Kritik: "Ich fühle so sehr mit ihren Kindern. Sie hat die Wahl, welche privaten Momente sie mit der Welt teilt – die Kinder nicht."

Elyse und Josh wurden 2017 bekannt, als sie gemeinsam die australische Renovierungsshow "The Block" gewannen. 2019 kehrten sie Melbourne den Rücken und zogen nach Byron Bay, wo sie 2020 ein Strandhaus für 2,3 Millionen australische Dollar kauften und renovierten. Seither führen die beiden nach eigenen Angaben ein naturnahes Leben mit ihren drei Kindern – neben Tochter Java auch die Söhne Sunny und Zaii. Gegenüber The Daily Telegraph erklärte Elyse zuletzt: "Ich bin als junges Mädchen immer zelten gegangen, meine Familie hat immer großen Wert darauf gelegt, den Alltag hinter sich zu lassen und in die Natur zu gehen." Und weiter: "Für uns geht es darum, unsere Kinder so zu erziehen, dass sie das Land schätzen, die Natur respektieren und die einfachen Dinge im Leben zu schätzen wissen."

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Instagram / elyse.knowles Elyse Knowles, Model

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Instagram / elyse.knowles Elyse Knowles und ihre Tochter Java

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Instagram / elyse.knowles Elyse Knowles und Ehemann Josh Barker mit ihren Kindern, Januar 2026