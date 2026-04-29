Tattoo-Witz über Ocean (3): Emely Hüffer feiert Reaktionen

Emely Hüffer (29) genießt gerade das Chaos, das sie selbst ausgelöst hat. Die Influencerin hatte auf Instagram verkündet, ihrem dreijährigen Sohn Ocean sein zweites Tattoo "stechen lassen" zu haben – und damit eine Welle der Empörung entfacht. Viele Follower nahmen die Aussage für bare Münze und machten ihrem Ärger in den Kommentaren Luft. Doch genau das war offenbar ihr Plan: ein Witz. Die Reaktionen amüsieren sie sichtlich. In ihrer Story teilt sie empörte Nachrichten von Nutzern, die glauben, sie habe Ocean tatsächlich tätowieren lassen. Für zusätzliches Knistern sorgt, dass selbst ihre Managerin den Spaß offenbar für zu viel hält. "Meine Managerin will, dass ich aufhöre, aber ich fühle mich so lebendig. Einer geht noch, oder?", schreibt Emely.

Besonders amüsant findet die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit die Mischung aus entsetzten und begeisterten Reaktionen. Zwischen Vorwürfen und Beleidigungen tauchen in den Kommentaren immer wieder Fans auf, die sich köstlich unterhalten fühlen. Unter einem ihrer Reels heißt es etwa: "Es ist so geil, oh mein Gott" oder "Liebe alles daran". Andere legen mit ironischen Sprüchen nach: "Kann ich beim dritten Tattoo mitkommen? Und dachte, danach gehen wir mit Ocean vielleicht noch ins DC-10, um das ordentlich zu feiern." Neben diesen begeisterten Stimmen zeigt Emely auch beleidigende Nachrichten, die ihr wegen des Scherzes geschickt werden – und macht damit sichtbar, wie gespalten die Lager sind.

Erst gestern hatte die Social-Media-Bekanntheit mit ihrer Tattoo-Story einen handfesten Shitstorm ausgelöst. In den Kommentaren wurde ihr teils heftig vorgeworfen, Ocean sei viel zu jung für so etwas. Ein User schrieb: "Hoffentlich bereut er es später nicht. Altersbeschränkungen haben ja schon ’nen Sinn." Dass es jedoch auch andere Reaktionen gab, scheint Emely nun zu freuen. "Eine Sache, die ich die letzten Tage gemerkt habe, ist, wie sehr ich meine Community liebe. Ich schwöre, ich hab lange nicht mehr so viel gelacht und manche von euch sind fast lustiger als ich", schreibt sie zu einer Fan-Nachricht.

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Instagram / emskopf Emily Hüffer und ihr Sohn Ocean, April 2026

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Instagram / emskopf Emely Hüffer, Influencerin

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Instagram / emskopf Emely Hüffer und ihr Sohn Ocean, April 2025