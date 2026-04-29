Schon bald im Kino: Hape Kerkelings Bestseller wird verfilmt

Hape Kerkelings (61) Bestseller "Gebt mir etwas Zeit: Meine Chronik der Ereignisse" aus dem Jahr 2024 wird verfilmt – und der Kinostart steht bereits fest. Am 21. Oktober 2027 soll der Film in die deutschen Kinos kommen. Regie führt Katja von Garnier, die bereits durch die "Ostwind"-Reihe bekannt ist. Wer die Hauptrollen übernehmen wird, ist laut dem Magazin Filmstarts bislang noch offen – auch ob Hape selbst vor der Kamera stehen wird, ist noch nicht bekannt. Für sein Buch betrieb der Comedian während der Corona-Zeit intensive Recherchen, die besonders viel persönliche Tiefe in das Werk gebracht haben.

"Gebt mir etwas Zeit" ist ähnlich wie seine früheren Bücher eine persönliche Erzählung, die Autobiografie und Ahnenforschung miteinander verwebt. Hape schildert darin seine Kindheit in den 1970er-Jahren sowie die Zeit kurz vor seinem großen Durchbruch als Entertainer. Besonders das Jahr 1987 spielt eine zentrale Rolle: In dieser Phase musste er seine Homosexualität verbergen, während er auf einer Reise nach Amsterdam mit Duncan seine erste große Liebe kennenlernte – einen Mann, den er später durch den HIV-Virus verlieren sollte. Ergänzt wird seine Geschichte durch zwei weitere Erzählebenen: Sein Vorfahr Barend kämpft im Jahr 1620 um persönliche Freiheit, und seine Urgroßmutter Agnes begegnet im Jahr 1903 dem englischen König Edward VII. und stellt gesellschaftliche Konventionen infrage.

Für Hape ist "Gebt mir etwas Zeit" bereits das vierte Buch, das für die Kinoleinwand adaptiert wird – nach "Ich bin dann mal weg", "Ein Mann, ein Fjord" und "Der Junge muss an die frische Luft". Parallel dazu war der Comedian dieses Jahr bereits zweimal im Kino zu sehen: in "Extrawurst" sowie in seinem Film "Horst Schlämmer sucht das Glück". Hape hatte sich zwischenzeitlich für eine Weile aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen, ist seit geraumer Zeit aber wieder deutlich präsenter.

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Getty Images Hape Kerkeling bei der Aidshilfe Köln Charity-Gala im Musical Dome Cologne, 1. Dezember 2025

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Getty Images Hape Kerkeling, Comedian

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Getty Images Horst Schlämmer, 2009 in Berlin