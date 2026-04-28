"The Hunt" mit Serkan Yavuz und Co: Sie sind die Teilnehmer

Bald startet auf ProSieben eine neue Realityshow, und Serkan Yavuz (33) ist mit von der Partie: In "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" jagen sich zehn bekannte Realitystars gegenseitig durch den bulgarischen Wald. Das Konzept: Wer als Gejagter den Tag übersteht, ohne gefangen zu werden, darf mitentscheiden, welcher Jäger das Spiel verlassen muss – und kommt dem Gewinn von bis zu 50.000 Euro einen Schritt näher. Mit dabei sind unter anderem Caro Robens, Cecilia Asoro (30), Max Bornmann (29), Gloria Schwesinger (33), Maurice Dziwak (27), Aaron Königs und Valentina Principessa, so Joyn. Als Nachrücker kommen Sandra Sicora (33) und Jochen Horst (64) dazu.

Die Dreharbeiten hatten es offenbar in sich. "Wenn du als Gejagter einen Jäger siehst, dann musst du losrennen. Losrennen um dein Leben. Das ist Adrenalin pur", schildert Cecilia gegenüber dem Sender ihre Erfahrungen. Auch Serkan betont, dass die Show nicht nur ein körperliches Abenteuer ist: "Als Jäger geht dir der A*sch auf Grundeis, wenn du umherirrst und keinen findest." Für ihn ist dabei taktisches Denken der entscheidende Faktor: "Am Ende des Tages musst du taktisch vorgehen. Ist es taktisch klug, gezielt die Rollen zu tauschen und von Gejagter Jäger zu werden? Oder nicht?" Die acht Folgen laufen ab dem 12. Mai 2026 immer dienstags um 22:35 Uhr in Doppelfolgen auf ProSieben und sind danach kostenlos auf Joyn abrufbar.

Serkan ist im deutschen Reality-TV kein unbekanntes Gesicht. Der Social-Media-Star hat sich in den vergangenen Jahren als Dauergast in verschiedenen Formaten einen Namen gemacht und bringt damit reichlich Erfahrung in das neue Format mit. Cecilia ist ebenfalls eine bekannte Größe im deutschen Reality-TV und war zuletzt unter anderem bei Reality Queens zu sehen. Caro Robens wiederum kennen viele Zuschauer durch ihre Auftritte in Goodbye Deutschland und Das Sommerhaus der Stars. Mit einer bunt gemischten Truppe verspricht "The Hunt" intensive Teamarbeit, schnelle Entscheidungen und jede Menge persönliche Momente vor der Kamera.

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Februar 2026

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Imago Gloria Schwesinger, Dezember 2025

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Imago Cecilia Asoro, Model