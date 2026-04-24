KDRS-Rauswahl: Morderger-Twins rechnen mit Sandy Fähse ab

Was für eine Wendung bei Kampf der RealityAllstars! Die Zwillinge Yana (29) und Tayisiya Morderger (29) hatten gleich zu Beginn der Show das Gespräch mit Sandy Fähse (41) gesucht, um eine jahrelange Fehde mit ihm zu klären – und die Aussprache schien zunächst erfolgreich. Doch dann folgte der Schock: In der "Stunde der Wahrheit" gab Sandy den beiden Schwestern seine Münze und wählte sie damit aus der Show raus. Im Promiflash-Interview rechnen die Zwillinge jetzt offen mit ihm ab.

"Was kann man von einem Mann halten, der seine Versprechen nicht hält?", fragen Yana und Tayisiya und fügen hinzu: "Wir haben das Gespräch als erstes gesucht und wollten die Situation wirklich klären. Sandy war einer der ersten Männer, der uns versprochen hat, dass er uns nicht nominieren wird. Er hat mitbekommen, wie wir den schweren Koffer kilometerweise getragen haben. Und dann so dreist zu sein und zu nominieren, ist einfach respektlos. Wir hoffen, er schämt sich." Die Szene mit dem Koffer hatte die Situation zwischen den dreien offenbar noch einmal besonders geprägt – umso bitterer empfinden die Schwestern nun den Verrat.

Dass die Twins und Sandy überhaupt noch etwas zu klären hatten, liegt an einem Zoff, der schon rund sechs Jahre zurückliegt. Damals hatte Sandy mit spitzen Kommentaren gegenüber den Zwillingen für Unmut gesorgt. Als Yana und Tayisiya für die erste Staffel von "Kampf der RealityAllstars" erneut auf ihn trafen, war für sie von Anfang an klar, dass sie eine Entschuldigung wollten. Im Gespräch entschuldigten sich dann zwar beide Parteien, doch das Kriegsbeil schien nicht begraben worden zu sein.

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Collage: RTL II, Getty Images Collage: Yana und Tayisiya Morderger mit Sandy Fähse

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RTL Yana und Tayisiya Morderger bei "Kampf der RealityAllstars" 2026

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RTL Die erste "Stunde der Wahrheit" bei "Kampf der RealityAllstars" 2026

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