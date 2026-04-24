KDRS-Hammer: Cathy Hummels plötzlich wieder Teil der Show

In der siebten Folge von Kampf der RealityAllstars weht ein Hauch von Nostalgie über den thailändischen Sand, denn eine alte Bekannte sorgt für ordentlich Wirbel: Cathy Hummels (38) feiert ihr Comeback – wenn auch nicht leibhaftig. Die ehemalige Moderatorin der Show erscheint mit einer fröhlichen Videobotschaft auf einem Screen. Ihre Mission? Den Promis im Rahmen einer Spielrunde das Leben schwer zu machen. Dafür präsentiert sie den Kandidaten eine Liste mit persönlichen Fakten über ihr Leben und ihre Karriere. Der Haken an der Sache: Eine dieser Aussagen ist glatt gelogen. Die Realityallstars müssen nun unter Zeitdruck kombinieren, welche Geschichte der Wahrheit entspricht und wo Cathy geschummelt hat.

Das Quiz ist Teil eines größeren Spektakels: Neben Cathy schalten sich auch andere bekannte Gesichter per Video zu, darunter Jochen Schropp (47), Sylvie Meis (48), Calvin Kleinen (34), Panagiota Petridou (46) und Ralf Dümmel (59) – alle versuchen, die Kandidaten mit falschen Fakten hinters Licht zu führen. Auf dem Spiel stehen 10.000 Euro aus dem Gruppenjackpot, den sechs Promis – Giuliana Farfalla (30), Frédéric von Anhalt (82), Cecilia Asoro (30), Georgina Fleur (36), Sam Dylan (35) und Serkan Yavuz (33) – für sich beanspruchen wollen. Am Ende setzt sich Serkan durch: Er beantwortet die meisten Fragen richtig und sichert sich den Geldbetrag. Für die Gruppe bedeutet das allerdings, dass der gemeinsame Jackpot von 50.000 auf 40.000 Euro schrumpft.

Für Cathy ist der kleine Bildschirmauftritt ein besonderes Wiedersehen mit dem Format, das sie als Moderatorin lange begleitet hat. Die Influencerin und Unternehmerin hatte in der Vergangenheit die Spiele am thailändischen Strand erklärt, die Promis durch manch tränenreiche Entscheidung geführt und die eine oder andere emotionale Szene miterlebt. Doch auch die Kandidaten sind keine Unbekannten am Reality-Himmel: Cecilia etwa ist erst vor Kurzem in die Sala nachgerückt und hat mit ihrem Einzug direkt für Spannungen gesorgt, besonders im Zusammenspiel mit Paco Herb.

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IMAGO / APress Cathy Hummels, Mai 2025

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RTLZWEI Aleks Petrovic, Christoph Oberheide, Cathy Hummels und Calvin Kleinen bei "Kampf der Realitystars"

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RTL Der Cast von "Kampf der RealityAllstars" 2026