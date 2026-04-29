Lustig: So reagierte Travis Kelce auf Jasons erstes Baby

Manchmal braucht es etwas länger, bis eine freudige Nachricht ankommt – das weiß Travis Kelce (36) aus eigener Erfahrung. In der aktuellen Folge des Podcasts "New Heights", den er gemeinsam mit seinem älteren Bruder Jason Kelce (38) betreibt, erinnerte sich der NFL-Star an einen besonders witzigen Moment: Als Jason und seine Frau Kylie Kelce (34) ihm ihre erste Schwangerschaft verkündeten, hatte Travis zunächst absolut keinen Schimmer, was die Botschaft zu bedeuten hatte. Der Auslöser für die Anekdote war ein Mitarbeiter des Podcasts, der ebenfalls eine freudige Baby-News überbrachte – und wieder einmal dauerte es bei Travis etwas länger, bis der Groschen fiel.

Jason und Kylie hatten sich damals etwas Besonderes ausgedacht, um Travis die Neuigkeit mitzuteilen: Sie schenkten ihm einen Humidor – und legten winzige Babysöckchen hinein. "Ich mache einen Humidor auf, da liegen irgendwie zwei Stiefelchen, und ich denke: Was zum Teufel sollen da die Babysöckchen drin?", erzählte Travis im Podcast. Erst als er aufsah und Kylie anschaute, dämmerte ihm langsam, was das Geschenk zu bedeuten hatte. "Danke für den Humidor, aber was zur Hölle ist das?", soll er damals gefragt haben. Inzwischen ist er stolzer Onkel von vier Nichten – Wyatt, Elliotte, Bennett und Finn.

Auch wenn der Sportler die Schwangerschaftsnews zunächst verpasste, hat er sich längst als Lieblingsmensch der Mädchen etabliert. Kylie verlieh ihm in ihrem Podcast "Not Gonna Lie" sogar den Titel "König der Funcles" – eine Mischung aus "fun" und "uncle". Gegenüber People schwärmte sie bereits 2023: "Er ist der absolut beste Onkel, den man sich vorstellen kann." Eine ganz besondere Verbindung hat Travis dabei zu seiner ältesten Nichte Wyatt. "Trav, du weißt, dass du Wyatt auch mal Nein sagen kannst", habe sie ihm gesagt – woraufhin er geantwortet habe: "Ja, ich glaube, ich kann das nicht." Und so mache er es eben nicht.

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Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce beim Amazon 2025 Upfront in New York

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Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce im Jahr 2018

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Getty Images Travis Kelce, November 2025