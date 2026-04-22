Nach Streit: Lädt Taylor Swift Zoë Kravitz zur Hochzeit ein?

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) wollen bald heiraten. Trotz zwischenzeitlicher Gerüchte über ein Zerwürfnis soll Taylors Freundin Zoë Kravitz (37) bei der Hochzeit dabei sein. Laut einem Insider, der sich gegenüber dem Magazin People geäußert hat, steht die Schauspielerin wohl fest auf der Gästeliste. Die Trauung soll demnach am 3. Juli in New York stattfinden. Damit widerspricht die Quelle direkt den jüngsten Spekulationen des Gossip-Blogs DeuxMoi, wonach die Freundschaft der beiden "erledigt" sei und Zoë angeblich sauer darüber gewesen sein soll, keine Einladung erhalten zu haben.

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Zoës Partner Harry Styles (32) wird nicht an der Feier teilnehmen können. Der Sänger steht am selben Tag im Wembley Stadium auf der Bühne. Harry und Taylor waren Ende 2012 kurz liiert, bevor ihre Beziehung nach wenigen Monaten endete. In Teilen von Taylors Fanbase sorgte die Nachricht, dass Zoë mit dem Ex ihrer engen Freundin zusammen ist, für hitzige Diskussionen über gebrochenen "Girl Code". Andere Fans hingegen gehen davon aus, dass Taylor der Beziehung ihren Segen gegeben hat.

Zoë und Taylor verbindet eine Freundschaft, die bis in die Pandemie-Zeit zurückreicht. Damals lernten sich die beiden in London näher kennen. "Sie war mein Zuhause. Sie war ein sehr wichtiger Teil meiner Zeit in London – einfach eine Freundin zu haben, die ich sehen konnte und die mir selbst gekochte Mahlzeiten und ein Abendessen zu meinem Geburtstag zubereitet hat", schwärmte Zoë in einem Interview mit GQ über die Sängerin. Zuletzt gab es rund um ihre Freundschaft einen ungewöhnlichen Zwischenfall: Zoës Mutter Lisa Bonet hatte mit ihrer Schlange Orpheus vorübergehend bei Taylor Unterschlupf gesucht, wobei das Reptil in Taylors Badezimmer ausbrach und dort für erheblichen Schaden sorgte.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Zoë Kravitz und Taylor Swift sind seit Jahren eng befreundet

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

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Getty Images, Getty Images Harry Styles, Zoё Kravitz