Donald Trump wusste nichts von Melanias Epstein-Statement

Nachdem Melania Trump (55) am Donnerstag, dem 9. April, überraschend live im TV eine Stellungnahme zur Causa Epstein abgegeben hatte, hat sich nun auch ihr Ehemann Donald Trump (79) gegenüber MS Now zu Wort gemeldet. Der US-Präsident erklärte, er habe von Melanias Auftritt "nichts gewusst" – und stellte gleichzeitig klar, dass die First Lady Jeffrey Epstein (†66) "nicht kannte". Melania hatte in ihrer Ansprache jede enge Verbindung zu dem 2019 in Haft verstorbenen Sexualstraftäter und Milliardär vehement zurückgewiesen und betont, dass Gerüchte über eine enge Freundschaft mit ihm schlicht falsch seien.

Ein Sprecher Melanias widersprach Donalds Aussage jedoch zumindest teilweise und erklärte gegenüber der New York Times: "Der Präsident war sich bewusst, dass seine Frau eine Erklärung abgeben würde." Der Zeitpunkt des Auftritts könnte ihn dennoch überrascht haben. Melanias Berater Marc Beckman begründete das Timing des Statements gegenüber New York Post damit, dass "genug genug" sei. Im Mittelpunkt von Melanias Ansprache stand auch eine E-Mail aus dem Jahr 2002, die sie an Jeffreys Vertraute Ghislaine Maxwell (64) geschrieben haben soll. Melania bezeichnete diese als reine "Gefälligkeitskorrespondenz" ohne jede tiefere Bedeutung.

In ihrer TV-Ansprache wurde Melania deutlich: "Die Lügen, die mich mit dem schändlichen Jeffrey Epstein in Verbindung bringen, müssen heute ein Ende haben." Zugleich stellte sie klar, dass sie ihren 24 Jahre älteren Ehemann keineswegs über den in Ungnade gefallenen Financier kennengelernt habe. Donald begegnete ihr bereits 1998 auf einer Party in New York City, während sie Jeffrey angeblich erst zwei Jahre später erstmals traf. Zu dessen gesellschaftlichen Veranstaltungen seien sie und Donald in den darauffolgenden Jahren auch nur "von Zeit zu Zeit" eingeladen gewesen – und dann ausschließlich im Rahmen gemeinsamer sozialer Kreise, so die 55-Jährige.

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Getty Images Donald und Melania Trump bei der Weltpremiere von Amazon MGM Studios' "Melania" im Kennedy Center in Washington, DC, am 29. Januar 2026

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Getty Images Donald Trump und Melania Trump

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Imago Ein Foto von Donald Trump und Jeffrey Epstein wird von einem Abgeordneten gezeigt