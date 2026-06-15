Süß: Kim Kardashian feiert Lewis Hamilton auf Social Media

Kim Kardashian (45) hat ihren Freund Lewis Hamilton (41) nach dessen historischem Sieg beim Grand Prix von Barcelona auf Instagram gefeiert. Die Unternehmerin teilte ein Foto des britischen Rennfahrers in ihrer Story, das ihn an der Ferrari-Boxenmauer vorbeirasen zeigt, während jubelnde Teammitglieder den Triumph bejubelten. Ihre Bildunterschrift bestand aus nur zwei Emojis: einem Pokal und einem roten Herz. Ein simples, aber eindeutiges Zeichen der Unterstützung für den Formel-1-Star.

Der Sieg in Barcelona war für Lewis ein ganz besonderer Moment. Es war sein erster Grand Prix-Sieg seit dem Großen Preis von Belgien im Jahr 2024 – eine Durststrecke von 41 Rennen und 686 Tagen. Laut Sky Sports News soll Lewis nach dem Rennen, noch zwischen seinen TV-Interviews, einen Anruf mit Kim geführt haben. Bereits bekannt ist, dass Kim zu den Ersten gehörte, die er nach seinem Triumph kontaktierte.

Die Öffentlichkeit beobachtet die Beziehung der beiden mit großem Interesse. Erst vor einigen Wochen machte Kim ihre Romanze mit Lewis auf Instagram offiziell, indem sie ein verspieltes Video von einer gemeinsamen Fahrradtour entlang eines Flusses in New York City teilte. Zuletzt war die Unternehmerin auch beim Grand Prix von Monaco erschienen – ihrem ersten Besuch im Fahrerlager seit dem Beginn ihrer Beziehung mit Lewis. Dabei hatte sie ihre Schwester Khloe Kardashian (41) an ihrer Seite. Tatsächlich kennen sich Kim und Lewis bereits seit über einem Jahrzehnt: Ein gemeinsames Foto der beiden stammt aus dem Jahr 2014, aufgenommen bei den GQ Men of the Year Awards.

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Instagram / kimkardashian Lewis Hamilton und Kim Kardashian, Mai 2026

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Getty Images Lewis Hamilton, F1-Star

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Instagram / kimkardashian Kim und Khloé Kardashian strahlen im Glitzerkleid