So war "The 50" mit Sommerhaus-Feindin Alessia für Tessa

Im Sommerhaus der Stars krachte es heftig zwischen Tessa Bergmeier (36) und Alessia Herren (24). Das liegt nun schon einige Jahre zurück, aber bei The 50 treffen die beiden Streithähne nun wieder aufeinander. Zwar läuft die Begrüßung friedlich ab, aber eine Spannung ist deutlich zu spüren. Bei der Premiere der Realityshow in Köln erzählt Tessa gegenüber Promiflash, wie sie sich fühlte, als sie auf Alessia traf. "Nach so langer Zeit nimmt man ja auch eine andere Perspektive ein. Im Sommerhaus war es heftig gewesen [...], aber man kann sagen: Es ist auch ein bisschen was geheilt in mir, auch wenn ich seitens Alessia für das ganz schlimme Verhalten von ihr keine Entschuldigung bekommen habe", meint die ehemalige GNTM-Kandidatin.

Man müsse Dinge nach einer gewissen Zeit ruhen lassen, betont Tessa weiter. Zudem habe sie in Bezug auf Alessia eines festgestellt: "Ganz ehrlich, Alessia ist ein bisschen jünger als ich und ich bin mittlerweile Mutter von zwei schon etwas älteren Kindern, sage ich jetzt mal, für mich keine Babys mehr. Und dann denke ich mir so: Ja, sie ist auch noch klein, möge sie ihren Weg gehen. Was sie tut, liegt ja nicht bei mir und ist auch fein für mich dann." Die 36-Jährige habe akzeptiert, dass manche Menschen nicht so sind, wie sie es vielleicht erwartet habe, und dass das nichts mit ihr selbst zu tun habe.

Im Sommerhaus eckte Tessa vor allem wegen ihres Veganismus an. Alessia war das von Anfang an ein Dorn im Auge. So richtig platzte ihr der Kragen, als ihre Konkurrentin ihr den veganen Frischkäse wegnahm, den sie eigentlich gerade essen wollte. Während die Tochter von Willi Herren (†45) vor Wut tobte, fuchtelte sie mit ihrem Messer in der Hand durch die Luft. Für Tessa eine schwer verdauliche Situation – nach Ende der Show leitete sie sogar rechtliche Schritte ein. "Ich habe erst langsam realisiert, was da vorgefallen ist. Das war für mich eine Morddrohung und ist durch nichts zu entschuldigen. Deshalb habe ich Anzeige bei der Hamburger Polizei wegen Bedrohung und Beleidigung gestellt", erklärte Tessa gegenüber Bild.

Imago Tessa Bergmeier bei der Premiere der dritten Staffel von "The 50"

Instagram / alessiamillane Alessia Herren im Juli 2025

RTL Jakob und Tessa Bergmeier, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten