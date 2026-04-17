Geburtstag: So süß gratuliert Alessia Herren ihrer Tochter

Rührender Moment bei Alessia Herren (24): Die Reality-TV-Bekanntheit hat eine herzerwärmende Liebeserklärung an ihre große Tochter gerichtet. Die Kleine feiert heute ihren dritten Geburtstag – und ihre Mama ließ es sich nicht nehmen, diesen besonderen Tag auf ganz besondere Weise zu feiern. In ihrer Instagram-Story teilte Alessia ein Video des liebevoll dekorierten Kinderzimmers: Bunte Ballons und Girlanden verwandelten den Raum in ein kleines Deko-Paradies.

Dazu schrieb Alessia eine emotionale Botschaft an ihr Kind: "Heute vor drei Jahren, um 13:05 Uhr, bist du mit 51 cm und 3630 Gramm auf die Welt gekommen." Die junge Mutter erinnerte sich in ihren Worten auch an die Schwangerschaft: "Neun Monate warst du in meinem Bauch und unter meinem Herzen." Weiter heißt es in dem rührenden Post: "Du hast unser Leben so sehr bereichert, du bist das Beste, was uns je passiert ist." Auch der Papa der kleinen Geburtstagsprinzessin kommt in dem Glückwunsch vor. "Mama und Papa werden immer für dich da sein", versicherte Alessia – und schloss ihre Botschaft mit den Worten: "Danke, dass wir deine Eltern sein dürfen."

Alessia, die aktuell ihr zweites Kind erwartet, gibt ihren Followern immer wieder kleine Einblicke in ihren Alltag und zeigt, wie sehr sie in ihrer Rolle als Mama aufgeht. Gerade besondere Anlässe wie Geburtstage oder Feiertage nutzt sie, um ihren Liebsten öffentlich ein paar Zeilen zu widmen und Erinnerungen festzuhalten. Ihre Community verfolgt diese familiären Momente aufmerksam und bekommt so mit, wie aus dem einstigen Promi-Sprössling nach und nach eine junge Mutter mit eigenem Familienglück geworden ist.

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Imago Alessia Herren bei der Premiere von "#CoupleChallenge", Januar 2026

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Instagram / alessiamillane Kinderzimmer von Alessia Herrens Tochter an ihrem dritten Geburtstag

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Instagram / alessiamillane Alessia Herren mit ihrer Tochter Anisa-Amalia, Dezember 2025