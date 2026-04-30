Zoë Kravitz versteckt Verlobungsring bei Spaziergang in NY

Bei einem Spaziergang in New York City wurde Zoë Kravitz (37) kürzlich in Begleitung ihres Patenonkels Bruce Cohen gesichtet. Die frisch verlobte Schauspielerin zeigte sich dabei lässig-stylish: braune Wildlederjacke über weißem Hemd und Tank-Top, weite dunkle Hose, schwarze Sonnenbrille und Loafer. Was dabei kaum auffiel: der millionenschwere Verlobungsring von Harry Styles (32). Den soll er ihr im Rahmen ihrer Verlobung überreicht haben und der angeblich rund eine Million Dollar wert ist. Zoë versteckte den Klunker diskret unter ihrem langen Jackenärmel. Erst vergangene Woche war der Diamant erstmals öffentlich aufgeleuchtet – bei einem Auftritt im Londoner Stadtteil Hampstead.

Ihr Begleiter Bruce, der vor allem als Produzent des Films "American Beauty" bekannt ist, gab dabei eine entspannte Figur in Streifenjeans und dunklem Zip-Hoodie ab. Der 64-Jährige und seine Patentochter verbrachten gemeinsam Zeit in der Stadt, während Zoë offenbar auf große Gesten mit dem Ring lieber verzichtete. Sie und Harry sind seit rund acht Monaten ein Paar. Im August 2025 wurden sie erstmals Hand in Hand gesehen. Ein früher Hinweis auf den Ernst der Beziehung war, dass sie im September gemeinsam mit Zoës Vater, Rockmusiker Lenny Kravitz (61), unterwegs waren.

Harry hatte zuletzt bei der Promotion seines neuen Albums in einem Gespräch mit dem Apple-Music-Moderator Zane Lowe (52) sehr offen über seinen Wunsch nach einem Familienleben gesprochen. "Ich will glücklich sein, und ich will tolle Beziehungen mit Menschen haben. Ich will gute Freundschaften. Ich will eine Familie. Ich will all das", sagte er. Der Sänger erklärte außerdem, er habe eine ehrliche Auseinandersetzung mit sich selbst geführt: "Ich hatte ein echtes, ehrliches Gespräch mit mir selbst: Was will ich in fünf Jahren von meinem Leben? Und wie kann ich Veränderungen herbeiführen, um dorthin zu gelangen?" Laut einem Insider hat er diesen Wunsch auch gegenüber Freunden klar kommuniziert – er wolle wirklich ein Baby.

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Getty Images Zoë Kravitz, Schauspielerin

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Getty Images Harry Styles bei den 68. Grammy Awards, Los Angeles 2026

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Getty Images Zoe Kravitz bei der Academy Museum Gala in Los Angeles, Oktober 2025