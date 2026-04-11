Krise? Katie Price fliegt vorerst nicht zu Lee nach Dubai

Katie Price (47) macht vorerst Schluss mit den Reisen zu ihrem Ehemann Lee Andrews in die Emirate. Auf ihrem YouTube-Kanal sprach sie offen über den Alltag in ihrer Fernehe – und setzte dabei ein deutliches Zeichen: Der Ball liegt nun bei Lee. "Ich liebe es, dass ich wieder zu Hause bin. Nach Dubai fahre ich jetzt eine Weile nicht mehr. Ich habe meinen Teil in Dubai getan", sagte sie in die Kamera. Die beiden hatten sich im Januar blitzschnell kennengelernt und geheiratet. Im Februar folgte eine zweite, offiziell anerkannte Zeremonie. Katie will nun das Haus herrichten, arbeiten und einfach zuhause sein. "Hoffentlich fliegt Lee bald ins UK", so der Realitystar.

Berichten zufolge soll Lee einem Reiseverbot unterliegen, das ihm das Verlassen der UAE untersagt. Hintergrund sei der Vorwurf, er habe die Unterschrift einer Ex-Freundin gefälscht, um ein Darlehen in Höhe von 200.000 Pfund (230.000 Euro) zu erlangen. Laut dubaischem Recht dürfen Personen, gegen die strafrechtliche Ermittlungen oder Zivilklagen laufen, das Land grundsätzlich nicht verlassen. Lee bestreitet all das vehement. Insider hingegen zweifeln. Auch Katie ließ in ihrem Video Zweideutigkeit durchklingen – wenn sie sagt, Lee komme "wenn er kann", lässt das Raum für Interpretation. Dass Dubai grundsätzlich kein Traumziel für sie ist, stellte sie ebenfalls klar: "Wenn ich nach Dubai gehe, sehe ich das nicht als Urlaub. Es war dort zuletzt nicht mal sonnig, es hat geregnet." Darüber hinaus soll auch Lees frühere Verlobte Alana Percival, 32, die er 16 Wochen vor seiner Hochzeit mit Katie noch um ihre Hand gebeten hatte, ihn öffentlich als Betrüger bezeichnet und vor falschen Angaben zu Vermögen und Biografie gewarnt haben.

Derweil sorgt Lee mit weiteren Aussagen für Schlagzeilen. In einem Interview mit The Sun soll er behauptet haben, Interesse am Kauf des FC Chelsea zu haben. "Ich kann euch nicht alle Details meines Reichtums verraten, aber das Geld ist definitiv da", wird er zitiert – und weiter: "Es klingt verrückt, es klingt ehrgeizig, aber wartet es ab." Tatsächlich gehört Chelsea dem US-amerikanischen Milliardär Todd Boehly, dessen Privatvermögen auf mehrere Milliarden geschätzt wird – eine Summe, die Lees angebliche Jahreseinnahmen von umgerechnet bis zu 6 Millionen Euro aus verschiedenen Investments bei weitem übersteigt. Auch in sozialen Medien fiel Lee zuletzt auf: Er postete Inhalte, in denen er sich als künftigen Billionär inszenierte und Verbindungen zu Elon Musk (54) andeutete. Ob hinter diesen Kulissen tatsächlich so viel Substanz steckt, wie behauptet, bleibt offen.

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Instagram / katieprice Katie Price im Februar 2026

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Instagram / katieprice Katie Price und Ehemann Lee Andrews

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr Ehemann Lee