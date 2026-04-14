Wegen Bedenken der Familie: Katie Price stellt Ehe infrage

Kaum verheiratet, schon wieder in der Krise? Bei Katie Price (47) und ihrem frisch angetrauten Ehemann Lee Andrews soll es mächtig knirschen. Laut The Sun soll die britische Reality-Bekanntheit ihre Ehe mit Lee inzwischen ernsthaft hinterfragen – und das vor allem wegen wachsender Bedenken aus ihrem engsten Umfeld. Freunde, Fans und besonders Familienmitglieder hätten ihre Sorgen offen geäußert, und das habe die Euphorie über die Beziehung deutlich gedämpft. Lee lebt in Dubai und darf das Land offenbar nicht verlassen, weshalb Katie regelmäßig in die Vereinigten Arabischen Emirate pendelt, um ihn zu sehen.

Eine Quelle erklärte gegenüber dem Blatt: "Die wachsenden Bedenken von Freunden, Fans und besonders Familienmitgliedern, denen Katie sehr loyal gegenüber ist, haben den Glanz etwas genommen." Auch der Krieg zwischen dem Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten habe die Situation belastet. Laut der Quelle habe die Lage Katie spüren lassen, wie weit sie von zu Hause entfernt sei, und sie habe ihre Kinder vermisst. Wie sie selbst in einem inzwischen gelöschten YouTube-Video klargestellt hat, plant Katie keinen permanenten Umzug in den Nahen Osten. "Ich weiß nicht, warum die Leute denken, ich ziehe nach Dubai. Meine Familie ist hier. Der Mann ist dort, aber der Mann kommt auch hierher und ich kann nach Dubai kommen, wenn ich kann", sagte sie in dem Video. Derzeit stehen ihre fünf Kinder laut dem Bericht klar an erster Stelle für sie.

Die Hochzeit selbst hatte bereits für Aufruhr in Katies Familie gesorgt. Die Britin hatte Lee Andrews über Social Media kennengelernt und war dann nach Dubai geflogen, um ihn zum ersten Mal persönlich zu treffen – wo er ihr wenig später einen Heiratsantrag machte. Die beiden gaben sich noch am selben Tag das Jawort, was Freunde, Familie und Fans gleichermaßen überraschte. Katies Mutter Amy hatte die Blitzhochzeit damals besonders mitgenommen. Ihre Schwester Sophie zeigte sich zuletzt ebenfalls wenig begeistert: Als Katie in ihrem gemeinsamen Podcast die Ehe scherzhaft mit der Sendung "Married At First Sight" verglich, reagierte Sophie mit einem schlichten "hmm" und bezeichnete ihre Schwester als "Depp" – bevor sie kopfschüttelnd erklärte: "Kein Kommentar von mir. Kein Kommentar."

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026

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Instagram / katieprice Katie Price und Lee Andrews, März 2026