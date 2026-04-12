Katie Price: Ehemann will Fahrverbot mit Dubai-Trick umgehen

Katie Price (47) hat in Großbritannien gerade ihr siebtes Fahrverbot kassiert – und ihr Ehemann Lee Andrews denkt bereits laut darüber nach, wie er sie trotzdem wieder hinters Steuer bringen kann. Der 41-Jährige kündigte laut der britischen Boulevardzeitung The Sun an, Katie in Dubai einen Führerschein zu besorgen. Konkret soll die Fahrerlaubnis über die Verkehrsbehörde Roads and Transport Authority (RTA) in den Vereinigten Arabischen Emiraten beantragt werden. In Großbritannien wurde Katie zuletzt zu einem sechsmonatigen Fahrverbot verurteilt, nachdem sie ein Schreiben der Polizei zu einem Tempoverstoß ignoriert hatte.

Ganz so einfach dürfte Lees Plan allerdings nicht werden. Laut The Sun werden die digitalen Verknüpfungen zwischen der britischen Straßen- und Verkehrsbehörde und Dubais RTA derzeit verschärft. Demnach könnte Katie in Dubai fahren, falls ihr dortiger Führerschein vor ihrem jüngsten britischen Fahrverbot ausgestellt wurde. Sie müsste ihre Sperre allerdings zwingend ihrer Versicherung melden. Verschweigt Katie die britische Strafe, drohen ihr eine hohe Geldstrafe, Gefängnis oder im schlimmsten Fall sogar eine Abschiebung. Wurde oder wird der Antrag erst nach der Sperre gestellt und prüft die RTA den Status ihrer ausländischen Fahrerlaubnis, würde ihr Gesuch dagegen direkt abgelehnt. Ein Sprecher der ehemaligen Glamour-Beauty erklärte zu der Frage, ob Katie in Dubai fahren dürfe, gegenüber dem Blatt nur: "Ich habe keine Ahnung. Das muss sie selbst herausfinden."

Für Katie ist es nicht das erste Mal, dass sie wegen ihres Fahrverhaltens in den Schlagzeilen landet. Ihre Liste an Vergehen ist lang: angefangen von mehreren Temposünden über das Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss bis hin zu einem Unfall im Jahr 2021, bei dem sie ihr Auto überschlug. Damals nannte die Richterin ihre Akte "eine der schlimmsten Fahrgeschichten, die ich je gesehen habe." Privat steht Katie derzeit vor einer anderen Herausforderung: Ihr Ehemann Lee, den sie im Januar nur zehn Tage nach dem Kennenlernen geheiratet hatte, hält sich in Dubai auf, während sie in Großbritannien ist. Sie erklärte auf ihrem YouTube-Kanal, vorerst nicht nach Dubai zurückkehren zu wollen und darauf zu warten, dass Lee zu ihr nach Großbritannien kommt. Zu den Führerscheinplänen ihres Mannes hat sie sich hingegen bislang nicht geäußert.

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Imago Katie Price 2014 in ihrem weißen Bentley

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Instagram / katieprice Katie Price im Februar 2026

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026

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