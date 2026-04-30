Buch enthüllt Mick Jaggers Affären, Drogendrama und Skandale

Ein neues Buch ist in aller Munde: In "The Rolling Stones: The Biography" enthüllt Autor Bob Spitz brisante Details aus dem turbulenten Liebesleben von Mick Jagger (82). Besonders brisant: Der Sänger der Rolling Stones soll während der Dreharbeiten zum Film "Performance" im Jahr 1970 eine Affäre mit Anita Pallenberg gehabt haben – der damaligen Freundin seines Bandkollegen Keith Richards (82). Sie und Mick spielten in dem Film ein Paar und laut Spitz wurden pikante Aufnahmen gemacht. "Es gab sehr explizites Filmmaterial, das Anita mit ihrer Handkamera aufgenommen hatte, von Mick und Anita beim echten Sex – heißes, leidenschaftliches Zeug, das in einen separaten Kurzfilm im X-Rating geschnitten wurde", zitiert Spitz einen Mitarbeiter der Rolling Stones. Anita selbst soll die Geschichte in ihren privaten Tagebüchern bestätigt haben, die im Dokumentarfilm "Catching Fire" aus dem Jahr 2024 zitiert wurden.

Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten war Mick bereits in eine längere Beziehungsgeschichte verwickelt: Er hatte Schauspielerin Marianne Faithfull seit 1966 gedatet. Marianne ihrerseits hatte zuvor mit Bandmitgliedern wie Brian Jones und Keith Richards geschlafen, bevor sie den Sänger für sich entdeckte. Mick soll ihr 1968 sogar einen Heiratsantrag gemacht haben – den sie ablehnte. Kurz nach seinem Tod schlitterte die Sängerin in eine schwere Drogensucht und erlitt während der Schwangerschaft mit seinem Kind eine Fehlgeburt im siebten Monat. Weitere Affären soll Mick parallel geführt haben: mit Schauspielerin Marsha Hunt (†104), mit der er Tochter Karis bekam, sowie später mit Model Carla Bruni (58), die anschließend zur First Lady Frankreichs wurde. Sie kommentierte die Liaison gegenüber Mick-Biograf Christopher Andersen mit den Worten: "Ich war in meinen Zwanzigern und dachte nicht an eine Beziehung. Es gab so viele andere Frauen bei Mick." Den endgültigen Bruch mit seiner langjährigen Partnerin Jerry Hall (69) besiegelte schließlich eine Affäre mit dem brasilianischen Model Luciana Gimenez, aus der Sohn Lucas hervorging.

Mick Jaggers Liebesgeschichten haben insgesamt acht Kinder hervorgebracht. Mit Bianca Jagger (80), die er 1971 heiratete und die 1978 die Scheidung einreichte, hat er Tochter Jade Jagger (54). Mit Jerry Hall, mit der er die vier Kinder Elizabeth Jagger (42), James Jagger, Georgia May Jagger (34) und Gabriel Jagger großzog, war er informell auf Bali verheiratet. Nach dem Tod seiner langjährigen Partnerin, der Stylistin und Designerin L'Wren Scott (†49), die sich 2014 das Leben nahm, fand Mick schließlich eine neue Liebe: Er ist heute mit der amerikanischen Balletttänzerin Melanie Hamrick (38) zusammen. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn Deveraux, der heute neun Jahre alt ist. Mick und sie sind schon seit einigen Jahren verlobt.

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Getty Images Marianne Faithfull und Mick Jagger im Jahr 1969

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Express / Getty Images Keith Richards, Anita Pallenberg und Söhnchen Marlon 1969 in London

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Instagram / melhamrick Familienfoto zum 9. Geburtstag von Mick Jaggers Sohn Deveraux.