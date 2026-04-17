Das siebte Fahrverbot: Katie Price erfuhr es aus der Presse

Katie Price (47) hat sich zum siebten Mal in ihrer Laufbahn ein Fahrverbot eingehandelt – und sie ist alles andere als begeistert davon. In ihrem Podcast "Katie Price Show" sprach die britische Realitystar-Ikone nun erstmals öffentlich über die Situation und ließ dabei kein gutes Haar an den Umständen, die dazu geführt haben. Das besonders Bittere daran: Von dem Verbot habe sie zunächst gar nichts gewusst. "Wenn du die Wahrheit wissen willst – ich habe erfahren, dass ich verbannt bin, weil es in der Presse stand", sagte sie ihrer Schwester Sophie Price im Podcast. Ausgelöst wurde das ganze Verfahren durch eine Radarfalle, die ein auf Katie zugelassenes Auto mit 130 Kilometern pro Stunde in North Yorkshire erfasste. Das Ergebnis: sechs Monate ohne Führerschein und eine Geldstrafe von umgerechnet rund 1.000 Euro.

Die 47-Jährige macht eine Mitarbeiterin für das Chaos verantwortlich. Diese sei für ihre Post und administrative Aufgaben zuständig gewesen und hätte eigentlich dafür sorgen sollen, dass Katies Führerschein und weitere Dokumente nach ihrem Umzug auf die neue Adresse umgeschrieben werden. "Ich habe jemanden dafür bezahlt, einen Job zu erledigen, und sie hat es nicht gemacht", so Katie im Podcast. Die Polizei hatte ihr nach dem Vorfall im Oktober vergangenen Jahres zwei Briefe geschickt, auf die jedoch nie reagiert wurde – weil sie offenbar nie bei der Betroffenen ankamen. Die Magistratin befand sie daraufhin schuldig, auf das Schreiben der Behörden nicht reagiert zu haben. Katie betonte, sie wolle prüfen, ob sie in Berufung gehen kann.

Trotz allem gibt sie sich gelassen. Sie lebe jetzt in einer Gegend, in der sie alles zu Fuß oder per Bahn erreichen könne, die Schulen der Kinder seien nah, und ihren Einkauf lasse sie ohnehin liefern. Mit dem gesparten Zeit- und Fahraufwand möchte sie sich nun mehr dem Kochen widmen, ihr neues Heimfitnessgymnasium nutzen und Zeit im Garten verbringen. "Sechs Monate gehen schnell vorbei", sagte sie. Was sie allerdings zum Nachdenken bringt: "Wer versichert mich noch, nachdem ich sieben Mal verbannt wurde?" Privat durchlebt Katie gerade ohnehin eine turbulente Zeit – zuletzt war über Spannungen in ihrer Ehe mit Lee Andrews die Rede, nachdem Freunde und Familie Bedenken über die Beziehung geäußert hatten.

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Imago Katie Price 2014 in ihrem weißen Bentley

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Instagram / katieprice Katie Price im Februar 2026

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026