Lee Andrews lässt sich neues Tattoo für Katie Price stechen

Lee Andrews, der Ehemann von Katie Price (47), setzt nun ein besonders auffälliges Liebesstatement und lässt sich ein neues Tattoo stechen. Auf seinem unteren Rücken prangt nun in großen Lettern der Schriftzug "Owned by Katie". In seiner Instagram-Story zeigt sich der Geschäftsmann aus Dubai während des Tätowierens gut gelaunt, bevor er wenig später stolz sein frisch gestochenes Kunstwerk präsentiert. Der außergewöhnliche Liebesbeweis kommt nur wenige Monate nach der Hochzeit des Paares, das mit seiner umstrittenen Beziehung immer wieder für Gesprächsstoff sorgt.

Auch die Reality-TV-Ikone selbst hat sich bereits ein eigenes Tattoo zu Ehren ihres Mannes unter die Haut stechen lassen: Katie ließ sich den Namen ihres Gatten auf ihren Eheringfinger tätowieren. "Ich bin jetzt eine verheiratete Frau", erklärte sie in einem aktuellen YouTube-Video und scherzte weiter: "Haltet mich für verrückt, nennt mich, wie ihr wollt. Ich dachte, es würde weh tun, aber tatsächlich ist es nicht so. Jetzt gibt es kein Zurück mehr, oder?" Zusätzlich tragen die beiden schon länger passende Handtattoos sowie die Engelzahl "11:11", wie die Daily Mail berichtet.

Die frisch Vermählten führen derzeit eine Fernbeziehung und sehen sich daher vor allem bei Besuchen in Dubai. Während Lee weiterhin in der Wüstenmetropole bleibt, ist Katies Lebensmittelpunkt nach wie vor in West Sussex. In einem Podcast mit ihrer Schwester Sophie betonte sie laut Daily Mail, dass sie im Vereinigten Königreich bleiben werde: "Ich habe fünf Kinder, ich werde nicht einfach aufstehen und nach Dubai ziehen." Die Reality-Bekanntheit machte zudem deutlich, dass sie Lee erst noch besser kennenlernen wolle, bevor sie über ein Zusammenziehen nachdenkt. "Es gibt keinen Grund zur Eile. Ich weiß nicht, warum sich die Leute so dafür interessieren", erklärte sie im Podcast.

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr neuer Ehemann Lee

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Instagram / wesleeeandrews Lees Tattoo für seine Frau Katie

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026