Keine Krise: Lee Andrews Ehe mit Katie ist "stärker denn je"

Lee Andrews, Ehemann von Katie Price (47), postete einen fiktiven Zeitungsartikel in seiner Instagram-Story – komplett mit einer erfundenen Schlagzeile. Dazu schrieb er: "Das Paar ist stärker denn je und wird sich ab Mai gemeinsam in England niederlassen – und plant zudem eine Winterhochzeit noch in diesem Jahr." In den letzten Wochen gab es immer wieder Gerüchte über eine Krise. Das Paar hatte sich zunächst über soziale Medien kennengelernt und heiratete kurz nach dem ersten persönlichen Treffen in Dubai. Es ist die vierte Ehe für Katie, die Geschwindigkeit der Beziehungsentwicklung hatte zuletzt Freunde und Familie aufgeschreckt. Laut Berichten soll die Sorge der Angehörigen den Glanz der romantischen Anfangsphase merklich getrübt haben.

Ergänzend zu seinem Post meldete sich Lee auch per Video zu Wort. Entspannt im Bett liegend wandte er sich direkt an seine Follower: "Ich dachte, ich zeige euch die ungefilterte Version von mir – den Vampir-Look, den Katie jeden Morgen zu sehen bekommt. Uns geht es gerade gut, wir haben viel um die Ohren." Außerdem deutete er an, dass er und Katie künftig ihre Zeit zwischen England und Dubai aufteilen würden, was für beide kein Problem sei. Den Beweis seiner Verbundenheit lieferte Lee auch visuell: Er postete mehrere gemeinsame Fotos mit Katie und zeigte dabei stolz sein Tattoo mit ihrem Namen auf dem Ringfinger. Zuletzt hatte es immer wieder Spekulationen gegeben, ob Katie dauerhaft nach Dubai ziehen würde – ein Szenario, das sie selbst in ihrem Podcast "The Katie Price Show" klar ausgeschlossen hatte. Sie machte deutlich, dass sie als Mutter von fünf Kindern keinen Umzug ins Ausland plane und weiterhin in West Sussex wohnen werde.

Katies Sohn Junior Andre, 20, den sie mit ihrem Ex-Mann Peter Andre (53) hat, stellte ihr in einer Podcast-Episode offen Fragen zur Geschwindigkeit der Heirat. Katie verteidigte ihre Entscheidung mit einem Verweis auf das Reality-Format "Love is Blind". "Niemand beschwert sich über das Konzept, sie wissen nichts übereinander. Aber ich habe Lee wirklich kennengelernt, ich habe ihn auf dem Bildschirm gesehen, und wenn ich heirate, ist es ein Aufschrei", so Katie. Ihre Schwester Sophie, die gemeinsam mit ihr den Podcast betreibt, reagierte auf die Aussagen eher zurückhaltend und kommentierte die Situation lediglich mit einem knappen "hm" – bevor sie Katie auf humorvolle Art als "Depp" bezeichnete. Auch Peters Haltung ist mittlerweile bekannt: Er wünscht Katie und Lee aufrichtig alles Gute, da ihm einzig und allein Katies Wohlbefinden am Herzen liege.

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Instagram / wesleeandrews Katie Price und Lee Andrews

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr Ehemann Lee