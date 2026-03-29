Helene Fischer: Kinder und Training als Riesenprojekt

Helene Fischer (41) meistert derzeit einen Spagat zwischen Mutterrolle und Karriere, der ihr einiges an Planung abverlangt. Die Schlagersängerin ist mittlerweile zweifache Mutter und hat gegenüber dem Magazin Madame offen über die Herausforderungen gesprochen, die ihr Alltag mit sich bringt. Besonders ihr regelmäßiges Training, das schon immer ein fester Bestandteil ihres Lebens war, erfordert inzwischen eine strenge Organisation. "Es bedeutet einfach mittlerweile ein organisatorisches Riesenprojekt", erklärte die 41-Jährige. Die Zeit müsse sehr bewusst eingeteilt werden, alles rund ums Training müsse sitzen. Das Training selbst laufe dafür umso gezielter und disziplinierter ab. Trotz des Mehraufwands kommt für Helene ein Verzicht auf Bewegung nicht infrage.

Die Sängerin wisse schlicht, wie gut sie sich nach dem Sport fühle und wie wichtig er für sie sei. Fitness sei schon immer ein bedeutender und geliebter Teil ihres Lebens gewesen – und daran ändere auch das Mama-Dasein nichts. Jede Art von Bewegung tue ihr gut, das spüre sie deutlich. Im Juni und Juli steht für Helene ihre lang angekündigte "360° Stadion Tour" an. In der Schweizer Talkshow "Gredig direkt" hatte sie bereits im Februar über die organisatorischen Herausforderungen gesprochen: "Jeder wird das als Eltern nachempfinden können, dann muss man rund um die Kinder planen. Ich bin gar nicht mehr so wichtig, sondern alle müssen glücklich sein." Das größte Ziel sei, dass "wir niemanden dabei vergessen und alles unter einen Hut bekommen".

Helene hatte ihre erste Tochter im Dezember 2022 zur Welt gebracht, kurz darauf folgte ihr zweites Kind. Mit ihrem Partner lebt sie fernab des Rampenlichts und schirmt ihre Kinder, die sie viel sensibler gemacht haben, konsequent von der Öffentlichkeit ab. Gegenüber Madame zeigte sich die Musikerin trotz der vielen Herausforderungen sehr zufrieden mit ihrer aktuellen Lebenssituation: "Ich bin bei mir angekommen. Ich bin gerade sehr glücklich. Es gibt gefühlt nichts, was mich erschüttern könnte und was ich mich nicht trauen würde zu machen", betonte sie. Sie stehe für sich ein, gehe nach vorne und bleibe neugierig auf alles, was auf sie zukomme.

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Getty Images Helene Fischer, Sängerin

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Getty Images Helene Fischer bei "Wetten, dass...?" im November 2021

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Getty Images Helene Fischer im August 2023