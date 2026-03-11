Karriere-Anfang: Helene Fischer fühlte sich wie ein Alien

Helene Fischer (41) überrascht ihre Fans mit ungewöhnlich privaten Einblicken auf Instagram. Am Dienstag, den 10. März, veröffentlichte die Sängerin ein Video von ihrem ersten großen Shooting mit der Modemarke Mugler und beantwortete darin ehrliche Fan-Fragen zu ihrer Karriere. Die 41-Jährige sprach dabei offen über ihre Anfänge als Entertainerin und verriet, dass sie sich zu Beginn ihrer Laufbahn oft wie ein Außerirdischer gefühlt habe. "Zu Beginn meiner Karriere habe ich mich oft wie ein Alien gefühlt, weil ich immer anders war als erwartet", gestand die Schlager-Königin in dem Clip. Die ungewohnt persönlichen Worte kommen zu einem Zeitpunkt, da Helene sich auf ihre große Stadion-Tour im Sommer 2026 vorbereitet und dafür nach Monaten der Zurückgezogenheit wieder mehr ins Rampenlicht tritt.

In dem Video erklärte Helene, warum sie sich damals so anders fühlte. "Ich wollte schon immer mehr als nur Sängerin sein. Ich wollte entertainen, auf der Bühne stehen – und am Anfang war es nicht ganz leicht", erzählte sie. Die Menschen hätten sie beobachtet und sich gefragt, was sie da mache und warum sie nicht einfach nur singe. Neben diesen ernsten Einblicken verriet die Entertainerin auch amüsante Pannen von ihren Auftritten. So seien ihr schon Kleider geplatzt, aber "the show must go on", sagte sie lachend. Ein besonders kurioses Geschenk habe sie ebenfalls auf der Bühne erhalten: Statt eines Blumenstraußes bekam sie einmal einen Strauß aus Würsten überreicht. "Ich fand es sehr kreativ!", kommentierte Helene die ungewöhnliche Geste, wie Bunte berichtet.

Zum Abschluss richtete die Sängerin einen eindringlichen Rat an ihr jüngeres Ich: "Vertraue immer, immer, immer auf dich selbst. Höre auf dein Bauchgefühl, auf dein Herz und jeder Zweifel ist okay und es ist auch ganz, ganz normal. Es muss nicht alles perfekt sein, du darfst wachsen. Lass dir Zeit!" Diese Worte zeigen, wie weit Helene seit ihrem Fernsehdebüt im Jahr 2005 gekommen ist. Damals stand sie erstmals vor einem Millionenpublikum in der ARD-Show "Das Hochzeitsfest der Volksmusik" und sang gemeinsam mit Florian Silbereisen (44) das Duett "Komm mit nach Varazdin". Was als unsicherer Start begann, entwickelte sich zu einer der erfolgreichsten Karrieren im deutschen Schlagergeschäft.

