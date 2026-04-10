"Kann klarer Nein sagen": Helene Fischer setzt klare Grenzen

Helene Fischer (41) meldet sich zurück aus ihrer Babypause und präsentiert sich mit einer völlig neuen Gelassenheit. In einem Interview mit Gala gewährte die Sängerin nun spannende Einblicke in ihre innere Entwicklung. "Mit den Jahren wächst eine innere Ruhe – und die Balance zwischen dem jungen Wilden in mir und der Freiheit, nicht mehr alles mitmachen zu müssen. Ich kann klarer Nein sagen, bin insgesamt entspannter", verriet Helene. Die 41-Jährige scheint nach der Zeit mit ihrer Tochter eine neue Selbstakzeptanz gewonnen zu haben und geht deutlich entspannter mit sich und ihrem Leben um.

Diese neue Haltung zeigt sich auch in ihrer Einstellung zum Thema Aussehen und Altern. "Ich finde es ganz schön, wenn man Menschen das Alter ansieht. Grundsätzlich soll aber jeder selbst entscheiden, was ihm guttut. Wenn Botox oder Filler helfen, sich in der eigenen Haut wohler zu fühlen, ist das völlig legitim", erklärte Helene im Interview. Für sich selbst hat sie jedoch einen klaren Standpunkt gefunden: "Als Sängerin transportiere ich Emotionen – im Gesicht, in jeder Nuance. Wenn ich da zu viel glätten würde, hätte ich Sorge, an Glaubwürdigkeit zu verlieren. Ich möchte, dass mein Publikum meine Gefühle lesen kann, wenn ich singe", führte sie weiter aus.

Ab Juni wird Helene mit ihrer Tour wieder auf der Bühne stehen und ihre Fans mit einer besonderen 360-Grad-Show begeistern. "Nach dieser stillen und leisen Zeit endlich wieder laut sein zu dürfen, mich mit meinem Publikum zu vereinen und diese Energie zu teilen, fühlt sich schon jetzt großartig an. Ich spüre schon den neuen Vibe", schwärmte die Künstlerin. Das Konzept der Tour wird ihr und den Zuschauern deutlich mehr Nähe ermöglichen als klassische Konzertbühnen, worauf sich Helene nach der langen Auszeit besonders freut.

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Imago Helene Fischer, November 2025

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Getty Images Helene Fischer auf der Bühne der Lanxess Arena in Köln im August 2023

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Instagram / helenefischer Helene Fischer, Februar 2026