Helene Fischer seit Geburt ihrer Töchter viel "sensibler"

Helene Fischer (41) gibt seltene Einblicke in ihr Leben als Mama und Superstar. In einem Interview mit der Kronen-Zeitung berichtet die Schlagersängerin, wie sehr sie ihre beiden Töchter verändert haben. Helene erklärte, dass sie seit den Geburten ihrer Kinder deutlich "sensibler" geworden ist: "Ich nehme vieles intensiver wahr." Gleichzeitig sei mit der neuen Rolle auch eine große Verantwortung hinzugekommen – nicht nur gegenüber ihren Töchtern, sondern auch gegenüber jungen Frauen, für die sie ein Vorbild ist. Diese neue Aufgabe spüre die Sängerin nach eigenen Worten sehr deutlich. Dennoch sei sie insgesamt "gelassener" geworden und mehr als je zuvor bei sich angekommen. Sie vertraue heute viel stärker auf ihre innere Stimme, statt sich von Perfektion oder äußeren Erwartungen treiben zu lassen.

Trotz ihres Mutterglücks brennt die "Atemlos durch die Nacht"-Interpretin auch weiter für die Musik. In der Schweizer Talkshow "Gredig direkt" sprach sie vor Kurzem offen über den Spagat zwischen Windeln und Rampenlicht und über ihr anstehendes 20-jähriges Bühnenjubiläum. Sie habe nach der Babypause sogar noch mehr Lust, wieder vor ihren Fans zu stehen, erklärte Helene. Auf der Bühne sei sie absolut in ihrem Element und spüre eine enorme Leidenschaft. Gleichzeitig denkt die Entertainerin aber genau darüber nach, wie sich Proben, Reisen und Konzerte mit dem Familienleben vereinbaren lassen. Jeder Schritt werde mittlerweile mit Blick auf das Wohl der Kinder geplant, sagte sie. Wichtig sei, dass sich die ganze Familie mit ihrem Comeback gut fühle. "Ich bin gar nicht mehr so wichtig, sondern […] dass alle glücklich sind", fasste Helene ihre Gedanken zusammen und betonte: "Und das ist unser größtes Ziel, dass wir niemanden dabei vergessen und dass wir alles unter einen Hut bekommen."

Die Mutterschaft hat somit nicht nur Helenes Blick auf ihren Job, sondern auch auf sich selbst verändert. Für die Sängerin bedeutet Erfolg inzwischen nicht nur Chartplatzierungen und ausverkaufte Stadien, sondern vor allem Harmonie in den eigenen vier Wänden. Die Zeit der Babypause beschreibt sie rückblickend als "fantastisches Jahr", in dem sie die Geborgenheit mit ihrer Familie intensiv genießen konnte – ein Kontrast zu ihrem sonst so turbulenten Leben im Rampenlicht, in dem sie nun Schritt für Schritt wieder ankommen möchte.

Anzeige Anzeige

Imago Helene Fischer, November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Helene Fischer, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / helenefischer Helene Fischer, Februar 2026