Gewusst? So viele Sebastians waren schon "Der Bachelor"

Sebastian Pannek (39), Sebastian Preuss (35), Sebastian Klaus (38) und nun Sebastian Paul: In der Welt von Der Bachelor und Die Bachelors taucht ein Name immer wieder auf. Gleich vier Rosenkavaliere trugen oder tragen in den vergangenen Jahren denselben Vornamen und suchten im TV nach der großen Liebe. Auf seinem offiziellen Instagram-Account blickt das RTL-Format auf die Kandidaten zurück: 2017 startete Sebastian Pannek in der siebten Staffel von "Der Bachelor" seine Reise, 2020 folgte Sebastian Preuss in Staffel zehn. 2024 rückte der Name mit Sebastian Klaus auch beim Ableger "Die Bachelors" erneut in den Fokus. In der kommenden Staffel geht mit Sebastian Paul schon der nächste Sebastian an den Start, der diesmal gemeinsam mit Tim Reitz die Frauenherzen höherschlagen lassen soll.

Sebastian Pannek entschied sich damals im Finale der siebten Staffel für Clea-Lacy Juhn (34). Die beiden blieben nach der Show etwa anderthalb Jahre zusammen, bevor ihre Beziehung endete. Ganz anders lief es drei Jahre später bei Sebastian Preuss: Der Kickboxer sorgte 2020 für einen Paukenschlag, als er im Finale der zehnten Staffel keiner der beiden verbliebenen Frauen eine Rose überreichte. Damit blieb seine Suche nach der TV-Liebe offiziell ohne Happy End. Bei "Die Bachelors" setzte Sebastian Klaus 2024 im großen Finale auf Kandidatin Larissa Schulte – doch auch diese Liebe hielt nur kurze Zeit nach den Dreharbeiten.

Aktuell sorgt mit Sebastian Paul schon der nächste Namensvetter für Gesprächsstoff. Der neue Bachelor teilt sich das Rosenverteilen mit Tim Reitz, mit dem er in der kommenden Staffel von "Die Bachelors" parallel nach der Frau fürs Leben sucht. Wann genau die 16. Staffel startet, hat der Sender bisher noch nicht verraten. Bereits im Vorfeld machten allerdings erste Gerüchte um die Dreharbeiten die Runde, wonach einer der beiden Männer seine Teilnahme vorzeitig beendet haben soll. Offiziell bestätigt ist das bislang nicht – die Fans müssen sich also bis zur Ausstrahlung gedulden, um zu sehen, ob der neue Sebastian diesmal wirklich sein Glück findet.

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RTL / Lena-Luise Grellert Tim Reitz und Sebastian Paul sind die neuen Bachelors

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Steffi Adam / Future Image/ ActionPress Sebastian Preuss, Bachelor 2020

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RTL Larissa und Bachelor Sebastian halten Händchen

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