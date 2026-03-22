"Die Bachelors"-Abbruch: So reagiert Paul Janke auf Gerüchte

Paul Janke (44) bleibt auch 14 Jahre nach seiner Zeit als Rosenkavalier eng mit dem Bachelor-Universum verbunden – und genau deshalb interessiert viele Fans, was er zum aktuellen Wirbel rund um die neue Staffel von Die Bachelors sagt. Denn: Gerüchten zufolge soll einer der Rosenkavaliere die Dreharbeiten vorzeitig abgebrochen haben, weil er sich in eine Kandidatin verliebt hat. Im Interview mit Tag24 in Hamburg machte Paul deutlich, dass ihm vor allem der Zeitpunkt der Enthüllung zu denken gibt: "Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass schon vor Beginn der Show so etwas an die Öffentlichkeit gelangt ist." Er könne nicht genau einschätzen, wie die Information verbreitet worden sei und ob es vielleicht sogar Teil einer Marketingstrategie gewesen sein könnte oder ob es gewollt oder ungewollt passiert sei.

Der einstige Rosenkavalier verfolge nach wie vor die aktuellen Staffeln der RTL-Kuppelshow, wie er dem Portal verriet. "Ich muss doch up to date bleiben, was die Konkurrenz in anderen Städten so macht", scherzte Paul im Gespräch und fügte hinzu: "Wir kennen uns aber alle und mögen uns auch untereinander." Am Ende des Tages stehe jedoch jeder für sich. Zudem stellte der 44-Jährige klar, dass ihn sein Status als "Ur-Bachelor" überhaupt nicht nervt: "Ich werde auch in 30 Jahren noch der Bachelor sein." Für ihn gehöre die Rose längst zum Job – sie machte ihn bekannt. Als Entertainer und DJ verteilt er sie bis heute, teils bis zu 1000 Stück täglich auf Mallorca.

Schon kurz nach der offiziellen Verkündung von Sebastian Paul und Tim Reitz als neue Rosenkavaliere brodelte die Gerüchteküche. Wie die Bild-Zeitung berichtete, soll Fitnesscoach Sebastian die Show freiwillig abgebrochen haben. Der Grund? Er habe sich offenbar so sehr in eine Kandidatin verliebt, dass für ihn keine weiteren Dates mehr infrage kamen. Der 33-Jährige habe der Produktion direkt mitgeteilt, dass er seine Traumfrau bereits gefunden habe. Damit wäre der freiwillige Abschied eines Bachelors ein absolutes Novum in der Geschichte des Formats gewesen. Normalerweise verteilen beide Rosenkavaliere im Finale ihre letzte Rose an ihre Herzdame – diesmal sollte jedoch nur Tim Reitz übrigbleiben.

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Imago Paul Janke, ehemaliger Bachelor

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RTL / Lena-Luise Grellert Tim Reitz und Sebastian Paul sind die neuen Bachelors

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Instagram / beatseb Sebastian Paul von "Die Bachelors" 2026