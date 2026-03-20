"Meine Liebe": Ex-Bachelor Sebastian Preuss hat sich verlobt

Sebastian Preuss (35) hat überraschende Neuigkeiten für seine Fans. Der Ex-Bachelor gab jetzt auf Instagram seine Verlobung bekannt und präsentierte dabei zum ersten Mal Bilder seiner Partnerin Mariolina. Auf den Schnappschüssen ist der emotionale Moment des Heiratsantrags zu sehen, den der 35-Jährige seiner Liebsten gemacht hat. "Meine Liebe", schrieb Sebastian unter dem Post und ließ damit seine Follower an seinem privaten Glück teilhaben. Damit stellt der Münchner erstmals seine zukünftige Ehefrau der Öffentlichkeit vor, nachdem er seine Beziehung bislang konsequent privat gehalten hatte.

Die Reaktionen unter seinem Beitrag ließen nicht lange auf sich warten. Bachelor-Kollegen wie Niko Griesert (35) und Oliver Sanne (39) gratulierten dem glücklichen Paar. Auch die Fans des Realitystars zeigten sich begeistert von den Neuigkeiten: "Sebastiaaaan, wie wundervoll. Freue mich von Herzen für Dich und Deine wahnsinnig sympathische Freundin. Ihr seht sooo harmonisch und glücklich aus" oder "Endlich die letzte Rose vergeben", heißt es in den Kommentaren. Wie und wann sich Sebastian und Mariolina kennengelernt haben, darüber schweigt das Paar allerdings weiterhin und hält Details zu ihrer Beziehung unter Verschluss.

Sebastian hatte vor rund sechs Jahren im TV nach der großen Liebe gesucht, allerdings ohne Erfolg. 2020 ging er bei RTL als erster Bachelor in die Geschichte ein, der am Ende keine der beiden Finalistinnen auswählte. Diana Kaloev (28) und Wioleta Psiuk (34) ließ der Münchner damals abblitzen und kehrte als Single nach Hause zurück. Abseits der Fernsehkameras scheint der ehemalige Junggeselle nun aber endlich sein Glück gefunden zu haben.

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Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, Ex-Bachelor, und seine Freundin Mariolina

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Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, Ex-Bachelor, und seine Freundin Mariolina

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Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, Ex-Bachelor, und seine Freundin Mariolina